Sony Interactive Entertainment rachète le studio Nixxes Software

Nixxes Software rejoint les PlayStation Studios de l'éditeur japonais Sony et intègre la division Technology, Creative & Services Group.

Travailleur de l’ombre au sein de l’industrie vidéoludique, le studio néerlandais Nixxes Software va fournir des capacités techniques et de développement internes de haute qualité pour les PlayStation Studios afin que les exclusivités PS5 prennent de moins en moins de retard à arriver sur le marché. Il devrait également aider à peaufiner de manière exemplaire les portages PC de certaines licences afin d’éviter des bugs et autres problèmes comme le lancement désastreux de Horizon : Zero Dawn à cause d’un mauvais travail de Virtuos, ce qui a fait perdre du temps à Guerrilla Games et ses équipes.

PlayStation has acquired PC port developer Nixxes Software, which has worked on the likes of Tomb Raider, Deus Ex, Hitman, Thief, and Avengershttps://t.co/SMlaY0JSnn pic.twitter.com/cDYS4OS14p — VGC (@VGC_News) July 1, 2021

“J’ai beaucoup de respect pour Nixxes Software et je suis ravi que cette équipe très expérimentée fasse partie de la communauté de développement de classe mondiale de Sony Interactive Entertainment“, déclare Hermen Hulst, responsable des PlayStation Studios. “Ils ont une passion pour l’amélioration des jeux et pour offrir la meilleure expérience possible aux joueurs. Nixxes Software sera un atout important pour tous les membres de PlayStation Studios, en aidant nos équipes à se concentrer sur leur objectif le plus important, qui est de créer un contenu PlayStation unique de la meilleure qualité possible.”

Nixxes Software réagit à son rachat par Sony Interactive Entertainment

Basé à Utrecht, aux Pays-Bas, Nixxes Software est spécialisé depuis plus de 20 ans dans la conception, le développement et le portage de jeux vidéo. Grâce à des collaborations avec Crystal Dynamics, IO Interactive et Eidos Montréal, Square Enix était l’un des clients privilégiés de la structure.

“Nous avons hâte de nous mettre au travail et sommes très enthousiastes à l’idée d’apporter notre expertise technique et de développement aux PlayStation Studios“, explique Jurjen Katsman, fondateur et directeur senior du développement de Nixxes Software. “Nous sommes impatients de travailler avec certaines des équipes les plus talentueuses du secteur pour offrir des expériences de jeu de la plus haute qualité aux fans de PlayStation.“