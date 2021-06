Sony Interactive Entertainment rachète le studio Housemarque

Housemarque rejoint les PlayStation Studios de l'éditeur japonais Sony.

Reconnu pour sa grande expérience dans le genre arcade-shooter ainsi que pour ses solides capacités créatives et techniques, Housemarque a fait évoluer son style de jeu avec Returnal sur PS5. Suite au succès commercial et critique de son premier AAA, le studio finlandais s’est vu notifier par Sony Interactive Entertainment qu’il était venu le temps d’évoluer en se faisant racheter afin de profiter de l’expérience des PlayStation Studios pour produire de nouvelles exclusivités ambitieuses. Les termes de cette transaction, y compris le coût d’acquisition, ne sont pas divulgués en raison d’engagements contractuels.

Welcome to the family, @Housemarque! Developer of Returnal, Super Stardust, and Dead Nation is the newest member of PlayStation Studios. Full details: https://t.co/2QboOOzQ1r pic.twitter.com/1NXMw0cwXf — PlayStation (@PlayStation) June 29, 2021

“Housemarque a déployé sa palette créative sur un large éventail de jeux PlayStation au fil des ansnqui n’ont cessé de mettre en valeur la puissance de nos consoles“, déclare Jim Ryan, président et directeur général de Sony Interactive Entertainment. “L’arrivée de Housemarque au sein des PlayStation Studios réitère notre engagement à élever les meilleures équipes de développement du secteur et à proposer de nouvelles expériences que l’on ne peut trouver que chez PlayStation“. Hermen Hulst, responsable des PlayStation Studios, valide cette nouvelle acquisition de SIE : “Avec une expérience éprouvée dans la création de jeux originaux offrant un gameplay de premier ordre, Housemarque est un studio très accompli et nous ne pourrions pas être plus ravis de les accueillir officiellement dans notre famille. Grâce à son gameplay captivant, son histoire obsédante et son monde impitoyable, Returnal a captivé le public PlayStation et nous sommes impatients de travailler aux côtés de l’équipe pour donner vie à leur vision créative ambitieuse sur de futurs projets.”

Housemarque réagit à son rachat par Sony Interactive Entertainment

Basé à Helsinki, en Finlande, Housemarque a développé huit titres exclusifs aux consoles PlayStation, dont Resogun, Nex Machina et Alienation. Les opérations quotidiennes continueront d’être gérées par la direction actuelle en collaboration avec l’équipe de développement externe des PlayStation Studios.

“Après plus de 15 ans de collaboration fructueuse, nous sommes ravis d’amplifier encore notre potentiel et de rejoindre les PlayStation Studios“, explique Ilari Kuittinen, cofondateur et directeur général de Housemarque. “Returnal témoigne de la solidité de notre relation avec PlayStation qui a toujours cru en nous pour prendre un risque et nous a donné la liberté d’explorer notre créativité pour développer quelque chose d’unique. Nous sommes impatients d’offrir aux fans de PlayStation de nouvelles expériences inédites.“