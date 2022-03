Sony Interactive Entertainment rachète le studio Haven

Haven Entertainment Studios rejoint les PlayStation Studios de l'éditeur japonais Sony.

Les opérations quotidiennes après l’acquisition par Sony Interactive Entertainment continueront d’être gérées par l’équipe de direction en étroite collaboration avec celle des PlayStation Studios. Les conditions de cette transaction, y compris le coût, ne sont pas divulguées en raison d’engagements contractuels. Avec une équipe d’une soixantaine employés, Haven Entertainment Studios travaille actuellement sur son premier projet, une nouvelle expérience de service en direct pour PlayStation basée sur un monde systémique et évolutif axé sur la liberté, le frisson et le divertissement.

We're so excited to join the @Playstation Worldwide Studios family and their amazing teams! https://t.co/LVfi0as8a1 — Haven Studios (@HavenStudiosInc) March 21, 2022

“Haven est un studio émergent doté d’une équipe de talents exceptionnels, et nous sommes ravis de l’accueillir dans la famille PlayStation en tant que premier studio de développement de jeux au Canada“, a déclaré Jim Ryan, président et directeur général de Sony Interactive Entertainment. “L’accent mis par le studio sur la création d’un jeu multijoueur AAA original permettra non seulement d’exploiter la puissance de la PS5, mais aussi de développer davantage le catalogue diversifié d’expériences de jeu que l’on ne peut trouver que sur PlayStation“. Hermen Hulst, responsable des PlayStation Studios, ajoute : “Nous avons eu le privilège de travailler en étroite collaboration avec l’équipe de Haven au cours de l’année dernière et nous avons été extrêmement impressionnés par sa croissance et ses progrès sur son premier projet. Jade Raymond a constitué une équipe de classe mondiale dotée des compétences créatives et techniques nécessaires pour mener à bien un projet aussi ambitieux. Nous apprécions l’engagement du studio à construire un environnement de jeu collaboratif, centré sur le joueur, qui puisse durer plusieurs générations, et nous sommes ravis qu’ils fassent officiellement partie de PlayStation Studios.”

Haven Entertainment Studios réagit à son rachat par Sony Interactive Entertainment

Fondé en mars 2021 grâce à un investissement de Sony Interactive Entertainment, Haven Entertainment Studios est dirigé par une équipe de créateurs de jeux de premier plan ayant plus de dix ans d’expérience de collaboration sur certains des jeux et franchises les plus populaires de l’industrie.

“Rejoindre les PlayStation Studios nous offre une liberté de création et un soutien inégalé pour nous concentrer sur la conception de jeux de haute qualité“, a déclaré Jade Raymond, PDG et fondateur de Haven Entertainment Studios. “Nous sommes ravis d’avoir la possibilité de collaborer avec toutes les équipes exceptionnelles des PlayStation Studios et d’apprendre d’elles. Nous avons l’intention de profiter pleinement des incroyables capacités de la PS5 pour créer de nouveaux mondes qui inspirent les joueurs et leur permettent de se connecter de manière inédite.“