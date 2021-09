Sony Interactive Entertainment rachète le studio Firesprite

Firesprite rejoint les PlayStation Studios de l'éditeur japonais Sony.

Fondé en 2012 par des anciens de chez Psygnosis, Studio Liverpool, Evolution Studios et Bizarre Creations, le studio britannique Firesprite jouera un rôle essentiel dans le renforcement du catalogue de jeux exclusifs de Sony Interactive Entertainment dans des genres autres que les offres principales des PlayStation Studios. Les opérations quotidiennes après l’acquisition continueront d’être gérées par l’équipe de direction actuelle.

“Nous sommes ravis d’accueillir Firesprite dans la famille PlayStation“, a déclaré Jim Ryan, président et directeur général de Sony Interactive Entertainment. “Nous travaillons depuis longtemps avec les fondateurs du studio et nous sommes ravis de renforcer notre présence à Liverpool. Le portefeuille de titres développés par Firesprite a continuellement démontré la capacité de l’équipe à transcender les expériences traditionnelles et à mettre brillamment en valeur le potentiel de nos consoles“. Hermen Hulst, responsable des PlayStation Studios, rajoute : “La création de jeux de qualité et à la pointe de la technologie a toujours été au premier plan du travail de Firesprite et je suis convaincu qu’ils vont pousser la barre encore plus loin en faisant partie de notre famille. Les capacités techniques et créatives de l’équipe seront un atout clé dans le développement de notre superbe catalogue de jeux exclusifs, et je pense que vous allez adorer ce que l’avenir nous réserve.”

Firesprite réagit à son rachat par Sony Interactive Entertainment

Basé à Liverpool, dans le nord-ouest du Royaume-Uni, Firesprite travaille sur des expériences innovantes et mémorables combinant les disciplines de la conception, de l’art et du code avec une équipe composée d’un peu plus de 200 développeurs.

“Nous nous efforçons toujours d’apporter quelque chose de nouveau à un jeu ou à un genre et le développement pour les nouvelles technologies est le moteur de notre passion“, déclare Graeme Ankers, directeur général de Firesprite. “Rejoindre PlayStation va nous permettre d’amplifier cette passion, en travaillant plus étroitement sur du matériel de pointe, sans aucune limite, et en approfondissant l’héritage de créativité et d’innovation technique de notre studio pour produire des expériences vraiment uniques.”

