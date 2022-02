Sony Interactive Entertainment rachète le studio Bungie

Bungie rejoint la famille PlayStation de l'éditeur japonais Sony.

Bungie, créateur de Halo et Destiny, a été racheté par Sony Interactive Entertainment pour 3,6 milliards de dollars. Dirigé par son conseil d’administration présidé par Pete Parsons et l’équipe de direction actuelle, le studio américain ne sera pas directement rattaché aux PlayStation Studio et va continuer à fonctionner de manière indépendante, en conservant la possibilité de s’autoéditer. Cette acquisition permettra à SIE d’avoir accès à l’approche de classe mondiale de Bungie en matière de services de jeux en ligne et à son expertise technologique afin de toucher des milliards de joueurs d’ici les prochaines années.

Bungie is joining PlayStation. Here’s what to expect from this exciting news: https://t.co/s1L3PhQ9vK pic.twitter.com/0R1qhnEDKk — PlayStation (@PlayStation) January 31, 2022

“Bungie a créé et continue de faire évoluer certaines des franchises de jeux vidéo les plus appréciées au monde et, en alignant ses valeurs sur le désir des gens de partager des expériences de jeu, ils rassemblent des millions de personnes à travers le monde“, a déclaré Kenichiro Yoshida, PDG de Sony Group Corporation. “Dans le cadre de notre objectif de remplir le monde d’émotions, grâce au pouvoir de la créativité et de la technologie, nous utiliserons la gamme variée d’actifs de divertissement et de technologie de notre société pour soutenir la poursuite de l’évolution de Bungie et sa capacité à créer des mondes emblématiques sur de multiples plateformes et médias“. Jim Ryan, président-directeur général de Sony Interactive Entertainment, a ajouté : “Nous entretenons un partenariat solide avec Bungie depuis la création de la franchise Destiny, et je ne saurais être plus heureux d’accueillir officiellement le studio dans la famille PlayStation. Il s’agit d’une étape importante dans notre stratégie visant à étendre la portée de PlayStation à un public beaucoup plus large. Nous comprenons à quel point la communauté de Bungie est vitale pour le studio et nous sommes impatients de les soutenir pour qu’ils restent indépendants et continuent à se développer. Comme Bungie, notre communauté est au cœur de l’ADN de PlayStation, et notre passion commune pour les joueurs et la création du meilleur endroit pour jouer va maintenant évoluer encore plus.”

Bungie réagit à son rachat par Sony Interactive Entertainment

Basé à Bellevue (Washington), aux États-Unis, et comptant plus de 900 employés, Bungie est réputé pour créer des mondes inoubliables et évolutifs centrés sur des expériences de jeu de haute qualité qui favorisent des liens significatifs entre les joueurs. Actuellement, l’équipe se concentre sur le développement à long terme de Destiny 2, qui connaît un immense succès, sur l’expansion de l’univers de Destiny et sur la création de mondes entièrement nouveaux via des licences inédites.

“Avec Sony Interactive Entertainment, nous avons trouvé un partenaire qui nous soutient pleinement et qui souhaite accélérer notre vision de la création d’expériences de divertissement significatives qui traversent les générations, tout en valorisant l’indépendance créative qui est le cœur de notre studio“, a déclaré Pete Parsons, PDG de Bungie. “Nous allons poursuivre notre vision d’une communauté Bungie unifiée, en créant des jeux qui valorisent notre communauté et la rencontrent où et comment elle choisit de jouer. Bungie et SIE sont tous deux convaincus que les univers de jeu ne sont que le début de ce que notre propriété intellectuelle deviendra. Nos univers originaux ont un immense potentiel et, avec le soutien de SIE, nous allons propulser Bungie pour qu’elle devienne une entreprise mondiale de divertissement multimédia qui se consacre à la réalisation de notre vision créative.“