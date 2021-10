Sony Interactive Entertainment rachète le studio Bluepoint Games

Bluepoint Games rejoint les PlayStation Studios de l'éditeur japonais Sony.

Fondé en 2006 par le regretté Andy O’Neil (décédé en 2019) et Marco Thrush, deux anciens membres de Retro Studio (Metroid Prime), Bluepoint Games est un partenaire de longue date de Sony Interactive Entertainment. Son expertise en matière de construction d’univers et de création de personnages pour les productions à gros budget contribuera au développement du catalogue de la PS5 avec de nouvelles exclusivités.

“Bluepoint Games a été un partenaire incroyable avec qui travailler au fil des ans, et le savoir-faire dont ils ont fait preuve sur les projets passés est impeccable“, a déclaré Jim Ryan, président et directeur général de Sony Interactive Entertainment. “L’arrivée de Bluepoint Games au sein des PlayStation Studios démontre une fois de plus notre volonté d’investir dans des équipes créatives et de les encourager, car nous sommes convaincus qu’elles offriront des expériences de jeu de classe mondiale à nos fans“. Hermen Hulst, responsable des PlayStation Studios, rajoute : “Le palmarès de Bluepoint en matière de remakes et de remasters pour PlayStation, acclamés par la critique, est inégalé et, avec chacun de ses projets, l’équipe a dépassé les normes de qualité que nous recherchons. Ils ont l’expertise du développement pour notre matériel, possèdent le savoir-faire technique pour créer des vitrines pour notre plateforme et comprennent l’art des environnements magnifiques ainsi que des personnages fascinants. L’ambition créative et les compétences de la talentueuse équipe de Bluepoint donneront un nouveau souffle aux projets à venir et je ne pourrais pas être plus heureux de les accueillir officiellement dans notre famille.”

Bluepoint Games réagit à son rachat par Sony Interactive Entertainment

Basé à Austin, au Texas, Bluepoint Games a acquis la réputation de fournir des remasters et des remakes de la plus haute qualité au sein de l’industrie vidéoludique. La sortie la plus récente est le remake PS5 de Demon’s Souls, un titre de lancement acclamé par la critique qui s’est vendu à plus de 1,4 million d’exemplaires depuis son lancement. Parmi les autres titres de son portefeuille figurent les remakes et remasters PS4 d’Uncharted, Shadow of the Colossus ou encore Gravity Rush.

“Il y a une longue histoire de confiance avec Sony Interactive Entertainment“, a déclaré Marco Thrush, président de Bluepoint Games. “Notre premier jeu, Blast Factor, a été un titre de lancement de la PS3, et notre titre le plus récent, Demon’s Souls, était prêt à relever le défi du lancement de la PS5. Nous partageons les mêmes valeurs et nous sommes tout aussi déterminés à créer de nouveaux jeux de qualité. Rejoindre les PlayStation Studios va permettre à notre équipe de créateurs très talentueux et passionnés de placer la barre de la qualité encore plus haut et d’entreprendre des projets plus ambitieux tout en conservant notre culture d’entreprise et notre identité.“