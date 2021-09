Sony Interactive Entertainment : Playtopia, la ville où le jeu n’a aucune limite

La dévotion de Sony pour l'art du jeu vidéo s'illustre avec une partie d'échecs grandeur nature.

Eric Lempel, vice-président du marketing mondial de PlayStation chez Sony Interactive Entertainment, présente la nouvelle publicité dédiée à la PS5 dont le catalogue est de plus en plus riche et varié au fil des mois : “Repousser nos limites et renouveler nos idées est une composante essentielle de l’ADN de PlayStation. Nous pensons que de présenter de nouvelles possibilités audacieuses et de défier les attentes des joueurs fait notre force. Ce nouveau spot permet aux spectateurs de vivre un voyage unique à travers l’un des jeux les plus célébrés de l’histoire. Dans cette ville fantastique en toile de fond, le jeu est gouverné par des règles et des limites et nous voyons ce qui se passe lorsqu’un joueur défie les conventions établies et progresse triomphalement en prouvant au monde qu’un jeu n’a aucune limite.”

The City Where Play Has No Limits

Sony rend hommage aux licences qui font son succès dans une nouvelle publicité à grand budget.