Sony Interactive Entertainment : Nicolas Doucet est le nouveau directeur de Japan Studio

Le créateur de The Playroom, EyePet et Astro Bot prend la direction de Sony Interactive Entertainment Japan Studio.

Le directeur créatif Nicolas Doucet (ancien développeur et producteur chez London Studio et Saffire Corporation) est officiellement nommé directeur de Japan Studio (The Last Guardian, Puppeteer, Bloodborne, Gravity Rush). Il remplace avec effet immédiat Allan Becker, fondateur de Santa Monica Studio. Cette promotion intervient neuf ans après son arrivée au pays du Soleil-Levant. Si le communiqué de presse de l’éditeur japonais Sony Interactive Entertainment n’évoque pas l’avenir de celui qui est à l’origine des divisions Team Gravity (équipe affiliée à celle de Project Siren) et ASOBI Team, il n’est pas impossible qu’il occupe encore un rôle important dans la structure des Worldwide Studios de Sony.

Principalement connu pour avoir travaillé sur l’EyeToy (PS2), le PlayStation Eye (PS3) et le PlayStation VR (PS4), Nicolas Doucet adore exploiter les nouvelles technologies et autres innovations pour les consoles de la famille PlayStation. SIE Japan Studio travaille actuellement sur plusieurs jeux pour la PS5, dont probablement Astro Bot Rescue Mission 2 et un nouveau Ape Escape.

We're proud to welcome Astro to the JAPAN Studio family!#AstroBot @AsobiNico pic.twitter.com/kwwJdLO3rt — SIE JAPAN Studio (@SonyJapanStudio) November 15, 2019

Les jeux Japan Studio sur PS4 en vidéos