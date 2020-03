Sony Interactive Entertainment : Michael Denny part chez TT Games

La filiale de Warner Bros Interactive Entertainment spécialisée dans les jeux LEGO recrute l'ancien vice-président de la division européenne des Worldwide Studios de Sony Interactive Entertainment.

Après 25 ans de bons et loyaux services, l’un des leaders européens de Sony Interactive Entertainment a décidé de tourner la page afin de relever un nouveau challenge. Michael Denny quitte ainsi son poste de vice-président au sein de SIE Worldwide Studios Europe (il supervisait des studios internes comme London Studio, Media Molecule, Liverpool Studio, Cambridge Studio ou encore Evolution Studios ainsi que des studios externes travaillant sur des titres tiers exclusifs) pour celui de vice-président et directeur du studio TT Games (LEGO, Super Monkey Ball Adventure, Rascal).

David Haddad, président de l’éditeur américain Warner Bros Interactive Entertainment, a officialisé son arrivée ainsi que sa première grande tâche, à savoir façonner les nouvelles ambitions de TT Games (et Playdemic) pour la nouvelle génération de consoles : “Nous sommes ravis d’accueillir Michael dans l’équipe alors que nous envisageons un avenir passionnant pour TT Games et mettons en œuvre une nouvelle stratégie pour le studio. La vaste expérience de Michael dans le développement de jeux et le leadership en studio, ainsi que son sa connaissance approfondie de l’industrie du jeu vidéo, en font un candidat idéal pour ce rôle important.”

Michael Denny et l’avenir de Sony

Il y a pratiquement deux ans, Michael Denny résumait l’avenir de SIE par le fait d’avoir continuellement un catalogue riche et varié : “La marque PlayStation, pour moi, c’est d’abord les jeux et je pense que cela durera tant que nous investirons et encouragerons les meilleurs jeux à venir sur notre plateforme, qu’ils soient AAA, nouveaux titres excitants comme Dreams, ou encore des expériences VR voire plus larges, comme la série PlayLink. Nous avons la volonté d’avoir toujours quelque chose pour tout le monde, mais avec la plus grande qualité possible.”

Le départ de Michael Denny est lié à la promotion de Hermen Hulst. Désormais à la tête des Worldwide Studios de Sony Interactive Entertainment, l’ancien homme fort de Guerrilla Games est en première ligne pour s’occuper de l’ensemble de la famille des studios PlayStation. Eric Matthews devrait être le remplaçant de Michael Denny dans l’organigramme du constructeur japonais.