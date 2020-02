Sony Interactive Entertainment : Manchester Studio ferme ses portes

Après Evolution Studios (MotorStorm) en 2016 et Guerrilla Cambridge (MediEvil) en 2017, l'éditeur nippon Sony se débarrasse d'une troisième structure en Angleterre avec la fermeture de Manchester Studio.

Ouvert et intégré aux Worldwide Studios de PlayStation il y a maintenant cinq ans, Manchester Studio travaillait depuis tout ce temps sur un jeu en réalité virtuelle. S’il ne verra jamais le jour, ce dernier devait être un AAA ambitieux pour le PS VR et la PS5. Les responsables de Sony Interactive Entertainment justifient la fermeture du studio anglais pour améliorer son efficacité et son efficience opérationnelle (levier de performance des entreprises). L’ensemble des employés ont été licenciés. Malgré le Brexit (le processus de sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne), Sony dispose encore de deux studios majeurs outre-Manche avec Media Molecule (LittleBigPlanet, Dreams) et London Studio (Blood & Truth). La société japonaise pourrait prochainement se mettre à la recherche d’une nouvelle structure à racheter dans le coin ou alors former une nouvelle équipe.

Le PlayStation VR domine toujours le marché

En fin d’année dernière, le PlayStation VR de Sony s’est écoulé à 338.000 exemplaires contre 317.000 pour l’Oculus Quest, 84.000 pour l’Oculus Go et 71.000 pour l’Oculus Rift S. Le Valve Index a lui fait une entrée fracassante avec 103.000 casques vendus dans le courant du quatrième trimestre 2019 pour un total de 149.000 casques écoulés depuis son lancement. L’annonce de Half-Life : Alyx a fortement aidé dans cette hausse des ventes.