Sony Interactive Entertainment : les rachats vont continuer pour renforcer la marque PlayStation

De nouvelles acquisitions sont prévues d'ici les prochaines semaines ou mois au sein de Sony Interactive Entertainment.

Après avoir déboursé pas moins de 3,6 milliards de dollars pour faire l’acquisition de Bungie, Sony Interactive Entertainment a l’intention de continuer à investir dans l’industrie vidéoludique et par conséquent d’autres rachats sont en vu selon le PDG Jim Ryan : “Nous devons absolument nous attendre à plus. Nous sommes loin d’avoir fini. Avec PlayStation, nous avons un long chemin à parcourir. Personnellement, je vais passer beaucoup de temps avec Pete et l’équipe de Bungie, pour m’assurer que tout se passe bien et que l’autonomie est synonyme de bien-être. Mais ailleurs dans l’organisation, nous avons encore beaucoup de choses à faire.”

La prochaine cible de Sony pourrait être un éditeur japonais. Square Enix et Capcom sont les deux noms qui reviennent souvent, que cela soit sur les réseaux sociaux, les forums et les interventions de certains analystes. Ils remplissent parfaitement toutes les conditions pour rejoindre la famille PlayStation du géant japonais, en plus d’être des partenaires de longue date. A noter que Bandai Namco pourrait également être une option non négligeable au vu des synergies optimales entre les deux sociétés.

Sony ne répond pas à Microsoft avec Bungie

Le rachat de Bungie était en préparation depuis cinq ou six mois, et n’est pas une réaction à l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft : “Ces conversations sont en gestation depuis plusieurs mois, et précèdent certainement l’activité que nous avons vue cette année. De notre point de vue, il s’agit vraiment de faire ce que nous pensons être juste pour PlayStation, et ce que nous pensons être la bonne chose à faire pour conduire PlayStation à des endroits où nous n’avons jamais été auparavant.”