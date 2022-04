Sony Interactive Entertainment : le nouveau PlayStation Plus sera disponible fin juin en Europe

Le nouveau PlayStation Plus de Sony Interactive Entertainment proposera plus de 700 jeux et un rapport qualité-prix inégalé.

Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, prévoit d’espacer les périodes de sortie du nouveau PlayStation Plus sur PS5 et PS4 afin d’éviter de surcharger trop rapidement les serveurs : “Notre nouvelle offre sera déployée un peu plus tôt dans certains marchés d’Asie, puis au Japon, puis aux USA et enfin en Europe. De plus, nous allons proposer l’accès au streaming dans le cloud à la Bulgarie, la Croatie, la Grèce, la Hongrie, Malte, la Pologne, la République de Chypre, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. Ces marchés disposeront également du palier Premium pour PlayStation Plus dès le lancement du service.”

An update on the all-new PlayStation Plus regional

rollout plan: https://t.co/Z8P70Tq7TB pic.twitter.com/fzOULnycKR — PlayStation (@PlayStation) April 22, 2022

Il ne cache pas son envie de vouloir satisfaire les fans de la première heure comme les nouveaux venus : “Nous préparons consciencieusement ce déploiement mondial pour proposer à nos abonnés des options flexibles, des jeux de qualité et un meilleur rapport qualité/prix depuis un moment déjà, et nous ne sommes plus qu’à quelques semaines du premier déploiement régional. Nous remercions la communauté PlayStation pour son soutien inébranlable. Nous aurons de nouvelles informations à vous dévoiler à l’approche de la date de lancement.”

Le plan de déploiement par région du nouveau PlayStation Plus