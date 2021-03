Sony Interactive Entertainment : la restructuration de Japan Studio se confirme

La nouvelle année fiscale de Sony Interactive Entertainment débutera par des changements importants au sein de Japan Studio, le plus ancien développeur first-party de PlayStation : “Dans un effort pour renforcer davantage les opérations commerciales, Japan Studio sera recentré dès le 1er avril 2021 sur ASOBI Team, l’équipe créative derrière Astro’s Playroom, ce qui lui permettra de se concentrer sur une vision unique et tirer parti de la popularité de la mascotte Astrobot. En outre, les rôles de production externe, de localisation de logiciels et de gestion de la propriété intellectuelle des licences de Japan Studio seront concentrés dans les fonctions globales des PlayStation Studios.”

Sony confirmed that Japan Studio will be re-organized and "re-centered" around Team ASOBI, the development unit behind the Astro's Playroom games. https://t.co/s6c5tXtOik pic.twitter.com/h1WHbMUrvg

— IGN (@IGN) February 26, 2021