Sony Interactive Entertainment : la PS5 approche des 20 millions de ventes

Une année record pour Sony Interactive Entertainment malgré la rupture de stock de PS5.

Toujours handicapée à cause des pénuries massives de semi-conducteurs, la PS5 de Sony est encore à la traîne face à la PS4 (19,2 millions de consoles écoulées dans le monde au 31 mars 2022, dont 11,5 millions au cours de l’année fiscale, contre 22,5 millions de consoles distribuées dans le monde à la même période). Loin d’être découragé, bien que seulement deux millions de joueurs ont pu acquérir la nouvelle console de salon entre janvier et mars 2022, Sony estime être en capacité de commercialiser 18 millions de PS5 d’ici fin mars 2023. Si cela ne permettra toujours pas de rattraper la PS4, les chiffres de vente ne pourront que s’améliorer au fil des prochains mois.

Sony doubled fourth-quarter operating profit, boosted by demand for its PlayStation 5 console, which drove online game downloads and sign-ups for subscription services https://t.co/Vwg2wq5q8z pic.twitter.com/HZPJN5wVHi — Reuters (@Reuters) May 11, 2022

Comme en février dernier, Sony Interactive Entertainment boucle encore la meilleure année de son histoire avec un chiffre d’affaires de 19,8 milliards d’euros et un bénéfice opérationnel de 2,5 milliards d’euros. Pour la prochaine année fiscale, SIE anticipe une forte hausse du chiffre d’affaires (26,5 milliards d’euros), mais une baisse du bénéfice opérationnel (2,2 milliards d’euros), suite à une augmentation des ventes de consoles et de périphériques. A noter que c’est une fois de plus l’activité la plus performante de Sony Group Corporation bien que Sony Pictures Entertainment et Sony Electronics ont respectivement généré 1,5 milliard d’euros et 16,9 milliards d’euros.

Bilan financier de Sony Interactive Entertainment, un point sur les divers chiffres