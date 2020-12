Sony Interactive Entertainment : Keiichiro Toyama quitte Japan Studio pour fonder Bokeh Game Studio

Le créateur des licences Silent Hill, Siren et Gravity Rush se lance en indépendant avec son propre studio.

Keiichiro Toyama a annoncé avoir quitté Japan Studio, filiale de Sony Interactive Entertainment, en août dernier afin de devenir indépendant et créer Bokeh Game Studio. Un jeu d’action-aventure original est d’ores et déjà en développement sur différentes plateformes et se rapproche des titres qu’il a créés dans le passé. Le développement devrait prendre deux ou trois ans.

Concernant les franchises sur lesquelles il a travaillé au sein de Japan Studio, Keiichiro Toyama a déclaré que si Bokeh Game Studio ne pourra pas travailler sur ces dernières de son propre chef, il espère poursuivre ses bonnes relations avec Sony Interactive Entertainment pour éventuellement réaliser de nouvelles choses à l’avenir si les deux parties trouvent un accord. Dans tous les cas, les portes sont ouvertes pour des collaborations.

Bokeh Game Studio, le nouveau chapitre dans la carrière de Keiichiro Toyama

Kazunobu Sato et Junya Okura, qui ont travaillé aux côtés de Toyama-san pendant de nombreuses années, ont également quitté Japan Studio pour devenir les membres principaux du nouveau studio. Keiichiro Toyama est le directeur général, tandis que Sato-san est le directeur de l’exploitation et Okura-san le directeur de la technologie.

Keiichiro Toyama présente Bokeh Game Studio : “Après m’être séparé de Sony Interactive Entertainment, avec qui je travaille depuis très longtemps, nous avons créé de manière indépendante un nouveau studio de développement. En regardant mon moi intérieur, rien n’a vraiment changé depuis le premier jour où j’ai mis les pieds dans cette industrie. Je veux d’abord que les joueurs apprécient les jeux construits à partir d’idées originales, et ensuite que j’apprécie la fabrication de ces jeux – c’est tout ce qu’il y avait à faire. Heureusement, il m’a été possible, à moi et à mon équipe, de développer et de sortir de nombreux jeux. Cependant, l’industrie du jeu a connu une croissance rapide à l’échelle mondiale et continue de changer radicalement en permanence. Jour après jour, en vivant à cette époque, j’ai ressenti le besoin d’un changement substantiel pour poursuivre mes propres ambitions. C’est pourquoi j’ai décidé de devenir indépendant. Heureusement, j’ai la chance d’avoir une équipe de collègues qui partagent les mêmes ambitions que moi, c’est pourquoi je suis en mesure de commencer ce nouveau chapitre avec un nouveau studio de jeu où nous pouvons former nos idées originales. Nous sommes déjà en cours de développement pour notre premier travail, bien qu’il faudra évidemment un certain temps avant la sortie. Nous vous demandons d’être patients et d’attendre avec impatience les prochaines annonces.”

