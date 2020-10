Sony Interactive Entertainment : Jim Ryan veut faire mieux que la PS4 au lancement de la PS5

A l’occasion d’une interview avec le média coréen Naver, le président de Sony Interactive Entertainment, qui n’est autre que Jim Ryan, a dévoilé ses premiers objectifs de vente pour la PS5, tout en revenant sur l’augmentation des prix des jeux next-gen : “Nous pensons que la PS5 se vendra plus au cours de son premier exercice fiscal que la PS4 ne s’était vendue au cours du premier exercice suivant son lancement (…) Il est difficile de parler du marché global des jeux ou d’autres consoles de jeux, mais je pense que la valeur est évidente dans le cas de la PS5. Nous allons enthousiasmer les fans du monde entier avec les meilleurs jeux exclusifs actuellement disponibles sur le marché et leur offrir une expérience de jeu véritablement nouvelle génération qui les captivera.”

Jim Ryan, the CEO of Sony Interactive Entertainment, said in an interview with Korean media that he expects PS5 to sell more in its first fiscal year than PS4.

Second round of pre-orders for PS5 will open in Korea on Oct 7 at noon. https://t.co/rWaO5iObkC pic.twitter.com/5P9pmpfj8i

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 5, 2020