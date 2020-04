Sony Interactive Entertainment : Japan Studio ouvre un département de développement externe

Sony Japan Studio va collaborer avec des studios japonais externes pour produire des exclusivités sur PS5 comme l'initiative Sony XDev Europe.

Afin d’inaugurer la nouvelle année fiscale, la filiale nippone des Worldwide Studios de Sony Interactive Entertainment annonce plusieurs changements organisationnels, à savoir l’ouverture d’un département de développement externe (même mission que Sony XDev Europe), la suppression des départements technologie des produits et développement commercial ainsi qu’un changement de nom pour les départements développement de produits, opérations de studio et services de produits créatifs qui deviennent respectivement département du développement interne, département des finances et de l’administration et enfin département des services créatifs.

Sony Japan Studio et ses projets sur PS5

Dans le même temps, Kazuo Kato a été nommé chef du département du développement interne, chef du département du développement externe et chef du département des services créatifs, tandis que Naoaki Aoi prend la tête du département des finances et de l’administration. Pour mémoire, quatre équipes de Japan Studio travaillent activement sur de nouveaux jeux pour la nouvelle console de Sony avec Takamitsu Lijima (Ape Escape), Keiichiro Toyama (Project Siren/Gravity Team), Tsutomu Kono (JRPG ambitieux) et Nicolas Doucet (Asobi Team, Astrobot).