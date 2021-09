Sony Interactive Entertainment : Firesprite s’agrandit massivement pour créer des exclusivités originales sur PS5

Firesprite renforce ses équipes avec le rachat de Fabrik Games.

Fondé par Graeme Ankers en 2014 pour créer, publier et soutenir de nouvelles expériences de jeu en provenance de Manchester, y compris le lancement de plusieurs titres indépendants, Fabrik Games jouera un rôle clé pour renforcer le catalogue de jeux exclusifs de la PS5. L’acquisition est intervenue dans le cadre de l’arrivée de Firesprite au sein des PlayStation Studios de Sony Interactive Entertainment, portant l’effectif total de celui-ci à 265 personnes. La barre des 300 développeurs devrait d’ailleurs être atteinte ou dépassée d’ici la fin de l’année.

Excited to be coming on board! 🔥 https://t.co/70TyWeddaf — Fabrik Games (@fabrikgames) September 29, 2021

“Je suis ravi d’annoncer que nous allons réunir Fabrik Games et Firesprite dans le cadre de notre prochaine étape passionnante avec Sony Interactive Entertainment“, a déclaré Graeme Ankers, directeur général de Firesprite. “C’est une équipe de développeurs passionnés et investis, dirigée par des vétérans de l’industrie qui ont travaillé sur de nombreux AAA. Nous sommes impatients de renforcer notre talentueuse équipe créative et de continuer notre voyage pour offrir des expériences vraiment uniques aux fans de PlayStation.”

Fabrik Games réagit à son arrivée au sein de Firesprite

Basé dans la région Nord-Ouest de l’Angleterre, et plus précisément à Manchester, Fabrik Games a collaboré avec Firesprite pour proposer le survival-horror The Persistence sur plusieurs plateformes.

“Nous avons un historique de travail et de collaboration étroite avec Firesprite“, indique Errol Ismail, responsable principal de Fabrik Games. “Nous sommes déjà en phase, d’un point de vue créatif et culturel et toute l’équipe est ravie de ce rapprochement. Nous avons hâte de montrer à tout le monde de quoi nous sommes capables.“