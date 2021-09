Sony Interactive Entertainment embauche l’ancien PDG de Capcom USA et Europe

Kiichiro Urata est devenu vice-président et chef du département en charge des relations avec les éditeurs et développeurs tiers en Asie chez Sony Interactive Entertainment.

Responsable des divisions commerciales de Capcom aux États-Unis et en Europe pendant près de dix ans, Kiichiro Urata a été l’artisan principal de la bonne santé financière de l’éditeur japonais avec le retour au premier plan des licences phares Monster Hunter, Devil May Cry et Resident Evil. Son arrivée chez Sony Interactive Entertainment n’est donc pas surprenante et encore moins à un poste aussi stratégique alors que Sony xDev Japan a pris son indépendance suite à la fermeture de l’emblématique Japan Studio pour laisser place à Team Asobi.

Par le passé, Kiichiro Urata avait aidé Microsoft a s’implanter sur le marché japonais avec la Xbox 360 après une première incursion totalement ratée. Il est à l’origine des partenariats avec Mistwalker, Cave ou encore Square Enix pour les exclusivités Blue Dragon, Lost Odyssey, Deathsmiles, DoDonPachi Resurrection, Guwange, Akai Katana, Star Ocean : The Last Hope et The Last Remnant.

Bientôt un nouveau studio PlayStation au Japon ?

D’après un insider bien informé, Sony rassemblerait des développeurs vétérans de Capcom, Square Enix et Konami depuis l’année dernière afin de créer une dream team, comme The Initiative chez Microsoft, pour un nouveau studio sur le sol nippon. Le but serait d’ailleurs de réaliser ce que n’a jamais pu faire Japan Studio depuis l’ère PS3 : “Il y avait des problèmes de gestion, ça n’allait nulle part. Tous leurs plus gros succès étaient co-développés, alors Sony a pensé qu’ils pouvaient simplement étendre xDev et garder Asobi (qui est leur IP la plus réussie). Sony a essayé de relancer Japan Studio à plusieurs reprises, mais cela n’a pas fonctionné. C’est la raison pour laquelle ils prennent un nouveau départ. Sony veut une grande propriété intellectuelle japonaise qui soit un succès mondial tout en ayant du succès au Japon. Ce n’est pas le cas actuellement, Gravity Rush ou Knack n’y sont pas parvenus.“