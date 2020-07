Sony Interactive Entertainment dévoile le programme PlayStation Bug Bounty

Geoff Norton, directeur principal de l’ingénierie logicielle chez Sony Interactive Entertainment, souhaite colmater quelques brèches avant l’arrivée de la PS5 d’ici la fin de l’année et a donc décidé de faire participer les hackers en herbe du monde entier : “Chez PlayStation, nous nous engageons à offrir aux joueurs du monde entier de grandes expériences. La sécurité de nos produits est un élément fondamental de la création d’expériences extraordinaires pour notre communauté, c’est pourquoi nous avons lancé le programme PlayStation Bug Bounty. Nous pensons qu’en travaillant avec la communauté de la recherche en matière de sécurité, nous pouvons offrir un lieu de jeu plus sûr. Nous avons établi un partenariat avec HackerOne pour nous aider à mener à bien ce programme, et nous invitons la communauté des chercheurs en sécurité, les joueurs et toute autre personne à tester la sécurité de la PS4 et du PlayStation Network. Notre programme de prime aux bogues est récompensé pour divers problèmes, notamment les problèmes critiques sur PS4. Les vulnérabilités critiques pour PS4 ont des primes à partir de 50.000 dollars. Jusqu’à présent, nous avons fait tourner notre programme de prime aux bogues en privé avec quelques chercheurs. Nous reconnaissons le rôle précieux que joue la communauté des chercheurs dans l’amélioration de la sécurité, c’est pourquoi nous sommes heureux d’annoncer que notre programme est ouvert à la communauté au sens large.”

Gamers Assemble! @PlayStation invites hackers and gamers to test the security of PlayStation 4 and PlayStation Network. With bounties for critical vulnerabilities in PS4 starting at $50K, you don't want to miss out. Learn more: https://t.co/0Lxnq6Q1KO pic.twitter.com/nTJLbAcUsf

— HackerOne (@Hacker0x01) June 24, 2020