Sony Interactive Entertainment : des nouveautés et des modifications pour le système de trophées des consoles PlayStation

Une refonte du système de trophées pour les consoles PlayStation est annoncée et datée.

Déployées depuis hier en Amérique du Nord et aujourd’hui en Europe, Toshimasa Aoki, chef de produit chez Sony Interactive Entertainment, fait un tour d’horizon des améliorations du système de trophées : “Le premier changement que vous constaterez est la refonte des niveaux de trophée. Nous étendons la plage de niveaux de trophée, la faisant passer de ‘1 à 100’ à ‘1 à 999’. Suite à cette mise à jour, votre niveau de trophée sera automatiquement redéfini sur un niveau compris dans cette plage, en fonction des trophées que vous avez obtenus jusqu’à présent. Par exemple, si votre niveau de trophée actuel est de 12, votre nouveau niveau sera légèrement supérieur à 200. Le niveau exact dépendra du nombre de trophées que vous avez remportés et de leur catégorie. Aucun changement ne sera apporté aux trophées que vous possédez déjà ou aux informations à leur sujet, comme les actions nécessaires à leur obtention. Nous avons mis en œuvre un nouveau système de calcul des niveaux de trophée, à la fois optimisé et plus gratifiant. Les joueurs traverseront plus rapidement les premiers niveaux, et le niveau de difficulté augmentera de façon plus homogène. Les trophées platine compteront davantage dans votre gain de niveaux, les rendant encore plus précieux.”

Trophy level hovering in the 12-15 range? You’re about to hit triple digits. First details on upcoming changes to Trophies: https://t.co/aVvaCFALRM pic.twitter.com/ELqlbzfSOO — PlayStation (@PlayStation) October 7, 2020

Nouvelles icônes et nouveaux niveaux pour les trophées sur PS4 et PS5

Si les icônes de niveaux de trophée prenaient jusqu’à présent la forme d’une étoile dorée, de nouvelles variantes font désormais leur apparition avec des dégradés subtils.

Bronze : niveaux 1 à 299

Argent : niveaux 300 à 599

Or : niveau 600 à 998

Platine : niveau 999

Un nouveau système de trophées sur PS5