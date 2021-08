Sony Interactive Entertainment : chiffre d’affaires record grâce à la PS5, mais des bénéfices en baisse

Le bilan financier trimestriel de Sony Interactive Entertainment fait le point sur les ventes de PS5 et PS4 ainsi que les jeux et les abonnements au PlayStation Plus.

Les 10 millions de ventes de PS5 dans le monde, dont 2,3 millions entre avril et juin, ont permis à Sony Interactive Entertainment de réaliser son plus gros chiffre d’affaires (4,7 milliards d’euros contre 4,6 milliards d’euros) à l’occasion du premier trimestre fiscal de l’année. Néanmoins, l’éditeur japonais a vu ses bénéfices fondre de 33% (643 millions d’euros au lieu de 956 millions d’euros) à cause des coûts de production de la nouvelle console de salon, bien que le modèle avec un lecteur Blu-ray est désormais rentable, ainsi qu’un recul des ventes de jeux et contenus tiers.

Some interesting data from Sony's Game & Network services segment during FY21 Q1 (Apr-Jun 2021): 1. Revenue was $5.62bn, up 2% YoY

– Driven by higher ASP for PS5, subscriptions and positive FX impact. 2. Profit was $761m, down 32.6% YoY

– Lower software / add on sales + HW loss pic.twitter.com/iNc5PMWQII — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 4, 2021

Après avoir atteint les 10 millions de consoles vendues plus rapidement que la PS4, l’objectif de Sony est toujours de faire mieux que les 14,8 millions de PS4 distribuées entre avril 2014 et mars 2015 dans l’optique de réaliser un chiffre d’affaires de 22,3 milliards d’euros et un bénéfice opérationnel de 2,5 milliards d’euros. Cette dernière totalise d’ailleurs 116,4 millions de consoles vendues (500.000 exemplaires distribués entre avril et juin contre 1,9 million l’an dernier au même trimestre). A noter qu’une baisse de prix n’est toujours pas dans les plans de la firme nippone alors que la machine profitera encore de certaines exclusivités comme Horizon : Forbidden West, Gran Turismo 7 et God of War Ragnarök.

Sony Interactive Entertainment en quelques chiffres

63,6 millions de jeux PS5 et PS4 ont été vendus entre avril et juin 2021 contre 91,4 millions de jeux vendus l’an dernier à la même époque

10,5 millions de jeux first-party (PlayStation Studios) contre 18,7 millions l’an dernier

71% de jeux vendus en téléchargement contre 74% l’an dernier pendant le confinement

46,3 millions d’abonnés PlayStation Plus, c’est plus que l’an dernier à la même époque (45 millions d’abonnés) mais moins que le record de fin mars (47,6 millions)

104 millions d’utilisateurs actifs sur le PlayStation Network contre 114 millions sur les trois derniers mois

Segment hardware en hausse de 117%

Les ventes de consoles représentent 20% du chiffre d’affaires

Les ventes de jeux en boîte ne représentent que 4% des revenus

Recul de 18% ces ventes de jeux et contenus dématérialisés

Temps de jeu en baisse (-32% comparé à l’année dernière)

La maison-mère Sony Group Corporation a réalisé un chiffre d’affaires de 17,4 milliards d’euros pour un bénéfice opérationnel de 2,1 milliards d’euros et un bénéfice net de 1,6 milliard d’euros et s’attend à engranger 75 milliards d’euros en chiffre d’affaires et 5,4 milliards d’euros en bénéfice net pour l’année fiscale. Les bons résultats de la branche Sony Music Entertainment ont permis de compenser la baisse des bénéfices de Sony Interactive Entertainment.