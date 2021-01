Sony Immersive Music Studios, une nouvelle filiale axée sur le développement d’expériences musicales immersives

Grâce à la puissance de la créativité et de la technologie, Sony Corporation of USA réinvente l’expérience de concert sur les plateformes numériques avec les équipes de Sony Immersive Music Studios ainsi que Sony Music Entertainment et le géant des télécoms Verizon.

Afin de mettre les fans du monde entier au premier rang pour une expérience de concert virtuel révolutionnaire qui réimagine les performances en direct des artistes, Sony Immersive Music Studios a développé une expérience immersive qui prend place dans une recréation méticuleuse de la salle de concert du Sony Hall à New York avec des effets spéciaux éblouissants. Madison Beer sera la première chanteuse à pouvoir en profiter afin de dévoiler en avant-première les morceaux de son premier album Life Support, dont son dernier single ‘BOYSH*T’.

The future of virtual concerts is here. A first look at @madisonbeer's new immersive reality concert experience created with @sonymusic and @Verizon & debuted at CES 2021.

En utilisant les dernières innovations en matière de technologies de création 3D en temps réel, notamment la dernière version du moteur graphique Unreal Engine d’Epic Games, elle a été transformée en un avatar ultra-réaliste. “Le processus de création de ce spectacle ne ressemble à rien de ce que j’ai fait auparavant“, déclare Madison Beer, auteur-compositeur-interprète au sein du label Epic Records. “J’adore créer des visuels, c’était donc très excitant pour moi de m’impliquer dans le processus et de faire quelque chose de spécial pour mes fans. Nous sommes tous déçus de ne pas pouvoir sortir et découvrir ces chansons en tournée ensemble, alors créer un spectacle comme celui-ci est un vrai cadeau.”

Concert de Madison Beer en réalité immersive avec une technologie de création 3D en temps réel

Le “Madison Beer Immersive Reality Concert Experience” sera diffusé dans son format d’origine sur le PlayStation VR et l’Oculus VR, ou comme une expérience immersive captivante en 2D, sur les chaînes musicales en streaming plus tard cet hiver.

“Madison Beer relève la barre de ce qui est possible dans un concert virtuel et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes“, ajoute Sylvia Rhone, présidente et directrice générale d’Epic Records. “Grâce à cette collaboration de pointe entre la musique et la technologie, Madison a donné vie à sa vision novatrice d’une manière unique tout en la portant vers de nouveaux sommets. C’est un autre exemple de l’engagement d’Epic à donner à nos artistes des possibilités révolutionnaires d’élargir leurs options créatives et d’engager les fans dans des expériences immersives.”

“Les nouvelles technologies ne deviennent réelles pour les consommateurs que grâce à des performances révolutionnaires comme celle-ci“, précise Erin McPherson, responsable du contenu et des partenariats avec les consommateurs chez Verizon. “Madison Beer est l’une des jeunes interprètes les plus passionnantes d’aujourd’hui, et sa volonté de perturber est un aperçu de l’avenir de la créativité et de l’engagement dans la musique. Alors que les performances interactives continuent d’évoluer, Madison Beer et Sony feront date dans le développement de nouvelles expériences immersives pour les consommateurs.”

“Nous sommes heureux de nous associer à Verizon pour offrir aux fans les performances immersives révolutionnaires de Madison Beer sur toute une gamme de plateformes en streaming et en réalité virtuelle“, indique Dennis Kooker, président de la division Global Digital Business pour les ventes américaines de Sony Music Entertainment. “C’est une expérience tournée vers l’avenir et incroyablement réaliste qui apporte une nouvelle dimension à l’art de Madison et met en évidence les capacités de ces formats innovants qui rapprochent les fans de la musique comme jamais auparavant.“