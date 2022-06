Sony Honda Mobility prévoit de commencer la vente de véhicules électriques en 2025

La signature du protocole d'accord pour une alliance stratégique dans le domaine de la mobilité en mars dernier entre Sony Group Corporation et Honda Motor Company se prolonge par un accord de coentreprise visant à créer une nouvelle société qui s'engagera dans la vente de véhicules électriques à haute valeur ajoutée et la fourniture de services de mobilité.

En cours de création, mais dans l’attente des approbations réglementaires adéquates, Sony Honda Mobility (une filiale dérivée de Sony Mobility) s’efforcera de réunir les technologies de pointe de Honda en matière d’environnement et de sécurité, les capacités de développement de la mobilité, la technologie de fabrication des carrosseries de véhicules et l’expérience de gestion du service après-vente, avec l’expertise de Sony dans le développement et l’application des technologies d’imagerie, de détection, de télécommunication, de réseau et de divertissement, afin de réaliser une nouvelle génération de mobilité et de services de mobilité qui soient étroitement liés aux utilisateurs et à l’environnement, et qui continuent d’évoluer.

“Je suis très heureux d’avoir atteint ce jour, qui représente une étape majeure dans la réalisation des initiatives sur lesquelles nous avons travaillé jusqu’à présent dans le but de contribuer à l’évolution de la mobilité“, déclare Izumi Kawanishi, directeur représentatif, président et directeur des opérations de Sony Honda Mobility ainsi que vice-président exécutif de Sony Group Corporation. “En combinant les nombreuses forces de Sony et Honda, nous avons l’intention d’accélérer le développement et de mener l’évolution de la mobilité en réalisant la mobilité comme un espace émotionnel ancré dans la sûreté et la sécurité, et les services associés“. Yasuhide Mizuno, directeur représentatif, président et PDG de Sony Honda Mobility ainsi que directeur général de Honda Motor Company, ajoute : “Nous sommes très heureux de signer cet accord de coentreprise, qui représente la ligne de départ à partir de laquelle nous nous lançons dans le défi majeur de révolutionner la mobilité et de créer une nouvelle valeur. Nous prévoyons d’exploiter pleinement les atouts technologiques que les deux sociétés possèdent dans des domaines différents, tels que la technologie de détection de Sony et les capacités originales de développement de la mobilité de Honda, pour réaliser une mobilité et des services qui inspirent et enthousiasment nos clients. En réunissant l’expertise des deux entreprises, nous souhaitons ouvrir la voie à une nouvelle ère.”

Sony Group Corporation et Honda Motor Company, le partenariat qui va bouleverser l’industrie des voitures électriques

“Sur la base de notre vision visant à faire de l’espace de mobilité un espace émotionnel, nos initiatives dans le domaine de la mobilité sont centrées sur les trois domaines de la sécurité, du divertissement et de l’adaptabilité. Alors que nous poursuivons notre apprentissage dans ces domaines, nous sommes ravis d’avoir rencontré un partenaire, Honda, doté d’une expérience et d’une connaissance approfondies du monde, et de signer un accord de coentreprise entre les deux sociétés“, a déclaré Kenichiro Yoshida, président-directeur général de Sony Group Corporation. “À l’avenir, nous souhaitons contribuer à l’évolution de la mobilité en combinant les technologies de pointe de Honda en matière d’environnement et de sécurité, les capacités de développement de la mobilité, la technologie de fabrication de carrosseries de véhicules et l’expérience de gestion du service après-vente, avec notre expertise dans les technologies d’imagerie, de détection, de télécommunication, de réseau et de divertissement“. Toshihiro Mibe, PDG de Honda Motor Company, a ajouté : “Nous continuons à relever de nouveaux défis dans les domaines de l’environnement, de la sécurité et d’autres domaines de pointe afin d’être une force motrice du changement social par le biais de la mobilité, et de devenir la puissance qui soutient les personnes du monde entier qui essaient de faire les choses de leur propre initiative. Nous sommes très heureux d’avoir signé un accord de coentreprise avec Sony, qui possède des atouts dans le domaine des technologies numériques avancées et qui partage notre désir de relever de nouveaux défis. De nombreuses personnes ont exprimé leurs attentes vis-à-vis de cette coentreprise. Au sein de la nouvelle société, nous nous efforcerons de créer une nouvelle valeur grâce à la fusion résultant de la combinaison de nos différents secteurs d’activité, alors attendez avec impatience les futurs développements.“