Sony Group Corporation prévoit d’investir 18 milliards de dollars en trois ans

Pour consolider ses activités dans l'animation, les jeux vidéo et les capteurs, la maison-mère de Sony va réaliser de multiples investissements stratégiques suite à un excédent financier non négligeable.

De l’exercice en cours (2021-2022) jusqu’au 31 mars 2024, pas moins de 18 milliards de dollars seront investis par Sony Group Corporation dans les divers segments de l’industrie du divertissement afin de toucher plus d’un milliard de personnes sur le long-terme : “En matière de solidité financière, notre capacité d’investissement a augmenté (…) Nous sommes directement connectés à environ 160 millions de personnes dans le monde en raison de leur désir de consommer du divertissement. Nous voulons étendre ce nombre“. Les sociétés Square Enix (éditeur de jeux vidéo japonais), Lionsgate (société de production américaine pour le cinéma et la télévision) et Ufotable (studio d’animation japonais) seraient trois cibles intéressantes pour les filiales Sony Interactive Entertainment, Sony Pictures Entertainment et Sony Music/Aniplex sachant que les synergies sont optimales.

Sony is likely to continue its aggressive acquisitions of entertainment-related businesses in a bid to broaden its user base.#Sonyhttps://t.co/DgnxTZZZho — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) May 26, 2021

Les technologies, un secteur que n’oublie pas Sony

Le géant nippon Sony, qui contrôle une grande partie du marché mondial des capteurs d’images utilisés dans les smartphones, s’efforce également de se renforcer dans la recherche et développement pour le domaine des capteurs automobiles. Il s’agit notamment de capteurs destinés à être utilisés à l’intérieur des véhicules, ainsi que de capteurs intégrés aux systèmes lidar, qui envoient des impulsions de lumière laser pour déterminer la présence, la forme et la distance d’objets, souvent de manière très détaillée. Ils font partie intégrante des véhicules autonomes comme la fameuse Vision-S : “Plus nous apprenons, plus nous réalisons qu’il y a encore plus à apprendre. Nous allons continuer à développer notre concept-car en tant que domaine d’exploration. Le domaine dans lequel Sony peut apporter la plus grande contribution à la mobilité de demain est la technologie de détection automobile.”

Depuis plusieurs semaines, certains médias, dont le quotidien économique Nikkan Kogyo, ont rapporté que le gouvernement japonais souhaite que Taiwan Semiconductor Manufacturing et Sony Group Corporation investissent plusieurs milliards de dollars pour construire la première usine de puces à 20 nanomètres du Japon. Le président Kenichiro Yoshida s’est abstenu de commenter ces informations mais a noté que “d’une manière générale, l’approvisionnement stable en semi-conducteurs est important pour que le pays maintienne sa compétitivité internationale.”