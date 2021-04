Sony Group Corporation investit 200 millions de dollars supplémentaires dans Epic Games

Suite à l'investissement stratégique de 250 millions de dollars amorcé l'été dernier, le géant japonais remet la main à la poche avec 200 millions de dollars.

Ce nouvel investissement de Sony dans le capital d’Epic Games s’appuie sur la relation déjà étroite entre les deux entreprises et renforce leur mission commune de faire progresser l’état de l’art en matière de technologie, de divertissement et de services en ligne socialement connectés. La prise de participation minoritaire est désormais évaluée à 450 millions de dollars et pourrait encore augmenter d’ici les prochains mois si l’éditeur américain réalise une nouvelle levée de fonds pour accélérer ses travaux sur la construction d’expériences sociales dans Fortnite, Rocket League et Fall Guys, tout en redonnant du pouvoir aux créateurs avec Unreal Engine, Epic Online Services et Epic Game Store.

Today we announced a new round of funding to support future growth and our long-term vision for the Metaverse. Thank you to all our investment partners who support this work. https://t.co/QI0yszg85T — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) April 13, 2021

“Epic Games continue de proposer des expériences révolutionnaires grâce à son éventail de technologies de pointe qui soutiennent les créateurs dans le domaine des jeux et dans toute l’industrie du divertissement numérique. Nous sommes ravis de renforcer notre collaboration pour offrir de nouvelles expériences de divertissement aux gens du monde entier. Je crois fermement que cela correspond à notre objectif de remplir le monde d’émotion, grâce au pouvoir de la créativité et de la technologie“, a déclaré Kenichiro Yoshida, président-directeur général de Sony Group Corporation.

Une valorisation à plus de 28 milliards de dollars pour Epic Games

Suite à une levée de fonds d’un milliard de dollars qui permettra à Epic Games de soutenir ses futures opportunités de croissance, l’évaluation des capitaux propres de l’éditeur américain s’élève désormais à 28,7 milliards de dollars. En plus de Sony Group Corporation (le nouveau nom de Sony Corporation suite à une restructuration initiée début avril), les autres partenaires d’investissement sont Appaloosa, Baillie Gifford, Fidelity Management & Research Company, GIC, des fonds et des comptes conseillés par T. Rowe Price Associates, le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, des fonds et des comptes gérés par BlackRock, Park West, KKR, AllianceBernstein, Altimeter, Franklin Templeton et Luxor Capital.

“Nous sommes reconnaissants envers nos investisseurs nouveaux et existants qui soutiennent notre vision pour Epic et le Metaverse“, a déclaré Tim Sweeney, PDG et fondateur d’Epic Games.