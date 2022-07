Sony finalise le rachat de Bungie pour 3,6 milliards de dollars

Sony finalise l'acquisition du studio Bungie, une transaction à 3,6 milliards de dollars qui est loin d'être la dernière du genre.

Le développeur à qui l’on doit les jeux Destiny fait désormais partie de la grande famille Sony. Sony Interactive Entertainment a finalisé l’acquisition du studio de jeux vidéo indépendant Bungie pour un montant de 3,6 milliards de dollars. L’annonce a été faite via des tweets de Bungie ainsi que PlayStation Studios.

Selon les termes de cet accord, Bungie conservera le contrôle créatif de ses opérations et développera de manière indépendante ses jeux vidéo. Comme les dirigeants des deux entreprises l’ont noté depuis la première annonce de l’accord en janvier dernier, Bungie sera considéré comme une filiale indépendante de Sony et ne sera pas nécessairement mis à contribution pour réaliser des jeux exclusifs actuels ou futurs pour les consoles PlayStation.

Comme TechCrunch le précisait, Sony espère que l’expertise de Bungie avec des jeux comme Destiny l’aidera à étendre encore davantage son offre de jeux et services live. L’entreprise prévoit de dépenser 55 % du budget PlayStation sur des services live d’ici à 2025, comme l’annonçait le PDG de Sony, Jim Ryan durant la présentation aux investisseurs en mai dernier. PlayStation prévoit aussi de publier pas moins de 10 jeux avec de telles fonctionnalités avant mars 2026 et Sony compte bien sur l’aide de Bungie pour ce faire.

Cette semaine aussi, Sony a finalisé un accord pour acquérir le studio Haven basé à Montréal, studio qui travaille sur un jeu multijoueur pour PlayStation. Et Sony est loin d’en avoir terminé. La multinationale japonaise prévoit d’acquérir davantage de studios dans les années à venir, ceci pour faire croître encore ses services live et ses offres PC, comme Jim Ryan l’a plusieurs fois précisé dans des interviews. Du côté de Microsoft et Xbox, la firme de Redmond devrait finaliser l’acquisition d’Activision Blizzard à 68,7 milliards de dollars l’été prochain.

We are proud to officially join the incredible team at PlayStation, we are excited for the future of our company, and we are inspired to bring together players from all over the world to form lasting friendships and memories.

