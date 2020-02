Sony : Feel the Power of PlayStation, une publicité en live-action pour la Saint-Valentin

Des milliers de cœurs connectés aux dernières consoles du constructeur japonais.

“Passez à la puissance PlayStation (…) Ressentez plus que de l’amour pour la Saint-Valentin. Quels jeux font battre votre coeur ?“. Sony Interactive Entertainment vante les mérites de la PS4, et principalement la version Pro, un jour avant la fameuse fête des amoureux (événement pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuves d’amour ainsi que des roses rouges qui sont l’emblème de la passion) dans une publicité live-action dont seul l’éditeur nippon à le secret. Elle montre une équipe de soldats bien armés qui s’aventure dans un complexe souterrain malgré les avertissements justifiés de leur chien. Ils se frayent un chemin à travers des tunnels jusqu’à une porte. Derrière celle-ci se trouve une tonne de PS4 connectés à des cœurs qui battent. Un étrange liquide bleu circule dans des tubes transparents et semble les alimenter. Les quatre touches de la marque japonaise apparaissent ensuite sur ces derniers. C’est à la fois génial et effrayant, mais à l’image de nombreuses publicités pour les consoles PlayStation, comme quand le service marketing de Sony avait fait appel à David Lynch dans les années 2000.

Feel the Power of PlayStation – PS4 Pro

Pour mémoire, la console PS4 s’est vendue à 108,9 millions d’unités au 31 décembre 2019, dans un contexte de baisse prévisible des ventes et des bénéfices due au ralentissement naturel du marché en fin de génération. La PS4 Pro ne sera bientôt plus la console haut de gamme de Sony, car le constructeur va bientôt la remplacer par la PS5, dont la sortie est prévue pour les fêtes de fin d’année.