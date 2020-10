Sony explicite la fonction d’enregistrement des discussions vocales de la PS5

Sony continue de dévoiler certains détails de sa très attendue console PlayStation 5. Il y a peu, le géant japonais indiquait qu'il serait possible d'enregistrer les discussions vocales. Une fonctionnalité qui a suscité quelques interrogations.

Suite à la mise à jour en version 8.0 du firmware de la PS4, les joueurs ont été avertis d’une future fonctionnalité qui permettra à la PlayStation 5 d’enregistrer les chats vocaux pour que ceux-ci puissent être envoyés à Sony pour de la modération. Rapidement, cela a conduit à une certaine confusion, voire à une véritable colère, dans la mesure où certains joueurs pensaient que Sony enregistrerait toutes les discussions vocales pour “espionner” ses utilisateurs.

Sony explicite sa fonctionnalité d’enregistrement des discussions vocales

Sony a tenu à clarifier la situation et la fonctionnalité via un nouveau post. L’on apprend ainsi que Sony n’enregistrera pas de lui-même les échanges vocaux, toutes les discussions vocales ne seront pas non plus enregistrées. Il s’agit plutôt ici de permettre aux joueurs victimes de harcèlement et d’abus divers sur le vocal de pouvoir enregistrer l’autre joueur et se servir de ces enregistrements comme preuves. Seules les cinq dernières minutes pourront d’ailleurs être ainsi enregistrées.

Précisant notamment le contexte d’utilisation

Selon le communiqué de Sony, “une fois que la console PS5 démarre, si un joueur PS5 a besoin de remplir un rapport de harcèlement, il pourra le faire en incluant un clip vocal pouvant atteindre 40 secondes – 20 secondes de la conversation principale avec l’autre joueur et 10 secondes avant et après la sélection de la conversation -. Seules les cinq dernières minutes du chat vocal seront disponibles à la sélection pour le joueur dans le cadre de cette fonction de signalement.”

Cela étant dit, il semblerait qu’il n’y ait pas possibilité de refuser cette fonctionnalité. Cela signifie que les joueurs auront tout intérêt à bien se comporter en vocal s’ils ne veulent pas être signalés (ce que tout le monde devrait faire, de toute façon). Une alternative serait de cesser d’utiliser la fonctionnalité complètement, voire de passer par une solution tierce comme Discord.