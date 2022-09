Sony et Tencent deviennent actionnaires de FromSoftware

FromSoftware a émis de nouvelles actions de son capital auprès de Sony Interactive Entertainment, filiale de Sony Group Corporation, et Sixjoy, filiale de Tencent.

Déjà détenteurs respectivement de 1,93% et 6,8% du capital de Kadokawa Corporation, le géant japonais Sony et le géant chinois Tencent ont acquis conjointement 30,34% des parts du studio FromSoftware, ce qui équivaut à 16,25% pour la filiale Sixjoy et 14,09% pour la filiale Sony Interactive Entertainment. Les 69,66% d’actions restantes sont conservées par la maison-mère Kadokawa Corporation.

FromSoftware est le moteur de l’activité jeux de Kadokawa Corporation car il n’a cessé de créer des œuvres de renommée mondiale, telles que Sekiro : Shadows Die Twice et Elden Ring, en s’appuyant sur sa force de développement de propriétés intellectuelles avancées. Dans l’optique d’une nouvelle expansion de l’activité, Kadokawa Corporation considère l’amélioration des capacités de création, de développement et de déploiement de la propriété intellectuelle des jeux comme l’une des plus grandes priorités du groupe. Avec la prise de participation de Sony et Tencent, FromSoftware s’efforcera d’investir de manière proactive dans le développement d’une propriété intellectuelle plus puissante pour elle-même afin de renforcer ses capacités de développement et cherchera à établir un cadre permettant l’expansion du domaine de sa propre publication sur le marché mondial en forte croissance.