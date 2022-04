Sony et Nintendo cessent de facturer les abonnements non utilisés

Sony et Nintendo trouvent un accord avec la CMA au Royaume-Uni et cessent de facturer les abonnements non utilisés.

Sony et Nintendo rejoignent Microsoft sur un point très précis de leur gestion des abonnements client, à savoir mettre en pause les prélèvements pour les abonnements non utilisés. Une mesure qui entre en vigueur au Royaume. En effet, la Competition and Markets Authority (CMA) a obtenu un accord avec le géant Sony pour diminuer les comptes PlayStation Plus non utilisés. Sony rappellera aux abonnés inactifs comment mettre fin à leur abonnement et, s’il n’y a toujours aucune activité, viendra cesser automatiquement au prélèvement. Nintendo, de son côté, ne renouvellera plus automatiquement les abonnements Switch Online par défaut.

Microsoft avait déclaré en janvier dernier qu’il allait annuler les abonnements Xbox Live Gold et Game Pass au Royaume-Uni, dans un premier temps, puis partout ailleurs dans le monde. Comme Sony, la firme de Redmond informera dans un premier temps les clients (après une année complète d’inactivité) et, une année plus tard, cessera le prélèvement. Microsoft avait aussi affirmé qu’elle fournirait des informations plus précises et immédiates concernant ces abonnements, en ce qui concerne par exemple le renouvellement automatique ou les remboursements.

Ces changements ont conduit la CMA à mettre fin à une enquête sur les services de jeux vidéo en ligne qui avait été initiée en 2019. Celle-ci se concentrait non seulement sur les renouvellements automatiques, mais aussi sur la difficulté à obtenir des remboursements et de potentielles conditions d’abonnement injustes. Nul ne sait, à ce stade, si la CMA a pu résoudre tous les problèmes mis au jour, mais le principal semble en tous les cas avoir été géré : vous devriez avoir moins de risque d’être facturé(e) pour un service que vous avez cessé d’utiliser il y a longtemps.