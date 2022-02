Sony et Niantic collaborent pour de la réalité augmentée sonore

Les sociétés Niantic et Sony vont combiner leurs technologies pour mettre en œuvre une expérience de jeu par le biais d’un casque qui offre de la AR auditive, plutôt que seulement visuelle, mais également développer une application et des activités promotionnelles dans le domaine. La première initiative consiste à lancer Ingress, un MMO en réalité alternée, dans le courant de l’année avec le nouveau casque audio sans fil LinkBuds.

We're excited to share our collaboration with Sony as they launch their LinkBuds today. We share a vision for augmenting the world with immersive experiences, and look forward to exploring the future of audio AR. For more, check out our blog post https://t.co/mMtjlT4Ty6

