Sony et Honda signent un partenariat pour fabriquer des véhicules électriques ensemble

Sony et Honda signent un partenariat autour des voitures électriques... Pour concrétiser le concept Vision-S ?

Il y a encore quelques années, quand on pensait aux marques qui constituaient le marché de l’automobile, on avait les acteurs “habituels” comme Toyota, GM, Honda, Ford, etc. Mais aujourd’hui, un certain nombre d’entreprises de la tech veulent se lancer sur ce segment. Nous avons ainsi pu constater la situation avec l’arrivée de systèmes complets d’infodivertissement comme Android Auto et CarPlay, mais il se pourrait que cela prenne des proportions plus grandes encore.

Selon un récent rapport de Nikkei Asia, il semblerait que Sony et Honda soient actuellement sur la même longueur d’onde, si l’on peut dire. En effet, les deux sociétés ont signé un partenariat pour travailler ensemble sur le développement, la fabrication et la vente de véhicules électriques. Il se pourrait même que ce rapprochement soit ouvert. Autrement dit, d’autres entreprises pourraient rejoindre cette initiative si elles sont intéressées.

Pour concrétiser le concept Vision-S ?

Et ce qui est intéressant avec ce projet, c’est que cela vient rapprocher encore davantage Sony de son grand projet de véhicule électrique. Le géant japonais avait dévoilé au CES 2020 un concept-car de véhicule électrique baptisé Vision-S. Avec un tel accord, l’entreprise pourrait profiter de l’expérience et des ressources de Honda pour concrétiser cette vision et parvenir à commercialiser une voiture dérivée de ce concept.

Sony n’est pas la seule entreprise de la tech à vouloir entrer sur le marché des véhicules électriques. Il se murmure depuis longtemps qu’Apple travaillerait sur sa propre voiture électrique et des rapports révélaient il y a quelque temps que la marque à la pomme avait déjà tenté de se rapprocher de constructeurs bien en place comme Hyundai. Malheureusement, sans succès. Sony pourrait donc avoir damé le pion à la firme de Cupertino sur ce terrain. À suivre !