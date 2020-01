Sony développe un reboot de Anaconda avec le scénariste des Tortues Ninja

Le projet fait peur sur le papier en tout cas.

Evan Daugherty a écrit le scénario de blockbusters marquant des dernières années : Tomb Raider avec Alicia Vikander en 2018, Ninja Turtles en 2014 ainsi que Divergente (la saga avec Shailene Woodley), mais aussi Blanche-Neige et le chasseur en 2012 et sa suite Le chasseur et la reine des glaces en 2016. S’ils sont loin d’avoir tous rencontré le succès critique, cela n’a pas effrayé Sony Pictures, qui serait en train de développer un reboot de Anaconda, le prédateur sorti sur nos écrans en 1997 avec le scénariste. Le film avec Jennifer Lopez avait été nommé pour pas moins de 6 Razzie Awards, dont Pire film, Pire acteur pour Jon Voight, Pire réalisateur pour Luis Llosa et Pire scénario pour ses trois auteurs. Il avait cependant remporté un prix pour sa bande-son à l’époque, et en 2016, Ice Cube a obtenu la distinction du Best Black Survivor in a Movie aux All Def Movie Awards.

Un four critique, mais pas financier

Malgré tout, avec un piètre score de 37/100 sur Metascore et 24/100 du public sur RottenTomatoes, il n’a pas laissé une empreinte indélébile sur le 7ème art. Toutefois, il avait rapporté gros, avec $136 millions au box office pour un budget de 45 millions de dollars. Sony semble prêt à renouveler l’opération 23 ans plus tard selon Variety. Ce n’est pas sans évoquer Godzilla, sorti lui un an plus tard, en 1998, qui avec un budget compris entre 130 et 150 millions de dollars avait rapporté la bagatelle de 379 millions au box office.

C’est reparti pour un tour

Mieux encore, le reboot de ce classique sorti en 2019 intitulé Godzilla: King of the monsters est la preuve qu’il y a un manque à gagner pour le studio : produit avec un budget compris entre 170 et 200 millions, il a permis à Warner Bros. d’empocher 379 millions de dollars, soit un score très proche du long-métrage original. On ne sait pour l’instant si un réalisateur, un producteur ou des acteurs seront désignés prochainement, concrétisant plus encore ce projet intéressé.