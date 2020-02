Sony : déclin de l’écosystème PS4 avant l’arrivée de la PS5

La PS4 de Sony entre dans son cycle de fin de vie, les ventes hardware et software sont en baisse.

La filiale Sony Interactive Entertainment de la société japonaise Sony Corporation annonce une baisse de 27% de son chiffre d’affaires (5,2 milliards d’euros contre 6,5 milliards d’euros l’année dernière) à cause de l’arrivée presque imminente de la PS5 (fin 2020). La dernière console de salon du constructeur est donc en nette perte de vitesse avec 6,1 millions d’unités vendues (8,1 millions d’exemplaires sur la même période l’an dernier). Pour les jeux, même constat avec 81,1 millions d’exemplaires écoulés sur le trimestre. C’est moins bien que les 87,2 millions d’exemplaires de l’année précédente. D’ailleurs, 49% des jeux vendus sont des versions numériques, soit une augmentation de 12%. Malgré cela, 2019 est la deuxième meilleure année jamais enregistrée pour la marque PlayStation.

La PS4 se “rapproche” toujours plus de la PS2

Avec 108,9 millions de consoles vendues depuis son lancement, la PS4 est encore loin des 155 millions de PS2, mais Sony souhaite fortement s’en rapprocher, notamment grâce à ses prochaines exclusivités (Yakuza 7, Dreams, Nioh 2, MLB The Show 20, Persona 5 Royal, Final Fantasy 7 Remake, The Last of Us 2, Ghost of Tsushima), même si certains reports amènent Sony Interactive Entertainment a rabaissé ses objectifs pour l’année fiscale (16,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires au lieu de 16,6 milliards d’euros et 1,95 milliard d’euros de bénéfice opérationnel au lieu de 1,99 milliard d’euros). A noter que l’éditeur nippon espère expédier un total de 13,5 millions de PS4 dans son année fiscale d’ici le 31 mars 2020. Enfin, le nombre d’abonnés au PlayStation Plus est désormais de 38,8 millions d’abonnés, un chiffre record depuis le lancement du service (une augmentation de 2,5 millions d’utilisateurs par rapport à la même période l’an dernier), sachant que le PlayStation Network a généré à lui seul plus de 11,2 milliards d’euros en 2019.

