Sony Corporation aimerait acquérir le groupe hongkongais Leyou Technologies

Spécialisé dans le développement de jeux free-to-play et jeux services, Leyou Technologies pourrait être amené à rejoindre les Worldwide Studios de Sony Interactive Entertainment d'ici les prochaines semaines.

A cause d’une perte annuelle de 6,5 millions de dollars et d’un chiffre d’affaires en baisse, Leyou Technologies est à la recherche d’un acquéreur pour l’aider à se relever au plus vite. Si un rachat par iDreamSky, avec l’aide de son partenaire financier Tencent, était en passe d’être finalisé en décembre dernier, deux entités chinoises ont désormais pris le dessus. Mais c’était sans compter l’arrivée de Sony Corporation dans le dossier. La société japonaise travaille actuellement avec un conseiller financier pour soumettre une offre qui devrait atteindre plus ou moins le milliard de dollars demandé par Charles Yuk, le principal actionnaire de Leyou Technologies.

Published: Sony is weighing a bid for Leyou Technologies, paving the way for an intensified bidding war for the Hong Kong-listed Chinese gaming firm. https://t.co/AD8WTOZT4I — Takashi Mochizuki (@6d6f636869) July 2, 2020

Ce dernier souhaite conclure l’affaire avant la fin du mois de juillet, mais n’est pas contre l’arrivée d’autres candidats pour faire monter les enchères. A noter que de nombreux investisseurs sont frileux à cause de la pandémie mondiale de Covid-19 qui a touché de plein fouet les économies de tous les pays. Depuis peu, Sony cherche à renforcer son arsenal de contenu, car le directeur général du géant technologique Kenichiro Yoshida pense que cela renforcerait la valeur de ses produits électroniques, notamment la PS5, la nouvelle console de jeu vidéo que la société prévoit de lancer à la fin de cette année.

Leyou Technologies, le rachat idéal pour Sony Interactive Entertainment et son envie de développer des jeux multijoueurs

En mettant la main sur Leyou Technologies, Sony va pouvoir récupérer des studios compétents et complémentaires à ceux des SIE Worldwide Studios : Digital Extremes (Warframe), Splash Damage (production et codéveloppement), Athlon Games (MMO Le Seigneur des Anneaux avec Amazon Game Studios), Kingmaker, Radiance Games, SNK Corporation (Samurai Shodown, Metal Slug, King of Fighter, Fatal Fury) et Ledo Millenium. Il y a également une option de rachat pour Certain Affinity (codéveloppement) après une prise de participation de 20% et un partenariat stratégique avec LCG Entertainment, structure qui a récupéré les assets et droits des productions de Telltale Games.