Sony Bravia XR : une mise à niveau avec de nouvelles dalles et de nouvelles technologies propriétaires

Les modèles mini-LED Master 8K Z9K et 4K X95K, Master A95K, OLED Master 4K A90K et A80K ainsi que 4K LED X90K composent la nouvelle gamme Bravia XR de Sony.

Propulsé par le Cognitive Processor XR, dévoilé en grande pompe l’année dernière, le système XR Backlight Master Drive (exclusif pour les produits Sony) contrôle de manière précise le rétroéclairage mini-LED de dernière génération embarqué sur les séries Z9K et X95K de la nouvelle gamme Bravia XR pour une luminosité incroyable, ultra précise et réaliste. Il permet de profiter d’une expérience visuelle inédite aux lumières incroyablement éclatantes et aux noirs étonnamment profonds, ainsi que de tons moyens naturels sans aucun reflet ou halo autour des hautes lumières.

Le Cognitive Processor XR accompagne également la nouvelle dalle OLED du modèle A95K équipé du XR Triluminos Max, lequel offre la palette de couleurs la plus large et reproduit naturellement de belles nuances et teintes. Riche de millions de pixels auto-éclairants et autonomes, l’A95K affiche plus de couleurs que jamais et propose un spectacle totalement inédit. Ces innovations offrent la meilleure expérience d’immersion visuelle tout en restituant la véritable intention du réalisateur dans toute son authenticité.

Les nouveautés de la gamme Sony Bravia XR

4K HDR X1 : Un processeur reproduisant plus de profondeur, de textures et de couleurs naturelles grâce à la technologie Object-based HDR remaster

XR Backlight Master Drive : Une technologie qui utilise un algorithme de gradation locale pour contrôler des milliers de mini-LED ultra denses avec une précision et une indépendance absolues, et ainsi offrir une plus grande luminosité, une plage dynamique impressionnante, des noirs profonds et des tons moyens extrêmement naturels

XR OLED Contrast Pro : Une technologie qui ajuste la luminosité pour reproduire des hautes lumières plus intenses et des noirs plus profonds dans l’ombre

4K X-Reality Pro : Une technologie de traitement d’image qui assure une conversion ascendante de chaque pixel pour offrir une clarté remarquable. Des techniques avancées de réduction du bruit et une base d’images de référence spéciale garantissent la richesse du réalisme détaillé de chaque scène.

XR Triluminos Pro : Une technologie pour révéler des milliards de couleurs

XR Contrast Booster 20 : Une technologie pour proposer un contraste de noir exceptionnel

XR Contrast Booster 10 : Une technologie pour proposer des noirs profonds

X-Anti Reflection : Une technologie qui minimise la réflexion pour une expérience visuelle sans distraction

X-Wide Angle : Une technologie qui fournit des teintes saturées et réalistes sous n’importe quel angle, tout en conservant plus de couleur et de luminosité

Acoustic Surface Audio+ et Acoustic Multi-Audio: Ces fonctionnalités puissantes garantissent une correspondance parfaite entre le son et l’image affichée pour une expérience audiovisuelle véritablement immersive

360 Spatial Sound Personalizer : Une technologie qui propose un son spatial parfaitement optimisé pour les enceintes tour de cou, comme le SRS-NS7 de Sony, ainsi que certains casques Sony, le tout avec un effort minimal de configuration. Des applications dédiées personnalisent même le champ audio cinématographique en analysant la forme de l’oreille des utilisateurs

360 Spatial Sound Mapping : Une innovation technologique qui propose de calibrer le son pour la salle dans laquelle se trouve le téléviseur afin de créer plusieurs enceintes fantômes réparties de manière optimale pour produire un champ sonore cinématique plus vaste et plus immersif. Grâce à la fonction Acoustic Center Sync, l’écran du téléviseur Bravia XR devient la voie centrale du système home cinéma ou de la barre de son dans la configuration 360 Spatial Sound Mapping permettant ainsi d’obtenir une correspondance parfaite entre le son et l’image affichée à l’écran

Bravia Cam : Elle optimise la qualité de l’image et du son pour toujours garantir aux utilisateurs la meilleure place de spectacle. Elle propose également des commandes par gestuelles, un chat vidéo et d’autres nouvelles expériences amusantes

Ambient Optimization Pro : Les utilisateurs peuvent connecter leur téléviseur Bravia XR à la Bravia Cam pour découvrir leur téléviseur d’un nouvel œil. La Bravia Cam est capable de localiser les utilisateurs dans la pièce et de mesurer la distance qui les sépare du téléviseur pour régler les paramètres du son et de l’image à la perfection

Télécommande Premium : La nouvelle télécommande en aluminium premium est facile à utiliser et à nettoyer grâce à ses touches simplifiées et à son rétroéclairage permettant de la retrouver facilement, même dans l’obscurité. Grâce à la fonction de recherche Finder, il suffit de demander au téléviseur de trouver la télécommande et la télécommande sonnera

Les nouveaux téléviseurs Sony Bravia XR en vidéos

Les prix et la disponibilité des produits seront annoncés prochainement.

Bravia XR Master 8K Z9K

Bravia XR OLED Master A95K

Bravia XR 4K mini-LED X95K

Bravia XR OLED Master A90K

Bravia XR OLED A80K

Bravia XR 4K LED X90K

Bravia XR LED 4K X85K

Bravia XR LED 4K X80K