Sony Bravia XR : les premiers téléviseurs à intelligence cognitive au monde

Les séries Master 8K LED Z9J, Master OLED A90J, Master OLED A80J, 4K LED X95J et 4K LED X90J ouvrent le bal de la nouvelle gamme Bravia XR de Sony.

Dans le but d’offrir une immersion complète pour vivre des sensations et des émotions aussi réalistes que celles du monde qui nous entoure avec les téléviseurs Bravia XR, les ingénieurs de Sony ont développé Cognitive Processor XR qui n’est autre qu’un processeur capable de reproduire la façon dont notre cerveau pense et agit. Il divise ainsi l’écran en différentes zones, détecte l’emplacement du point focal dans l’image et recoupe en une seconde quelques centaines de milliers d’éléments différents (couleur, contraste, détails) pour reproduire des images ultra réalistes. Le “cerveau” des Bravia XR peut également analyser la position du son dans le signal afin d’obtenir une correspondance totale de ce dernier à l’écran. Il convertit ainsi tout signal audio de manière ascendante en un son surround 3D pour parfaire le réalisme avec un paysage sonore immersif.

“Notre objectif consiste à progresser constamment sur la voie de l’innovation technologique télévisuelle pour offrir le spectacle le plus immersif possible“, a déclaré Patrick Moncet, chef de produit Marketing TV chez Sony France. “Les nouveaux téléviseurs Bravia XR sont les plus fidèles à la réalité, grâce à la puissance de traitement du premier processeur cognitif au monde dépassant l’intelligence artificielle traditionnelle.”

Les nouveautés de la gamme Sony Bravia XR

Bravia Core : Le service SVOD/VOD de Sony avec la technologie Pure Stream

Google TV : Une toute nouvelle expérience de divertissement qui rassemble des films, des spectacles, des émissions de télévision en direct et bien d’autres choses encore, à partir d’applications et d’abonnement, et les organise juste pour vous. Il sera très simple de trouver rapidement quelque chose à regarder grâce à des recommandations personnalisées, ou ajouter des émissions et des films à une liste personnalisée pour garder une trace de ce qu’il y a d’intéressant à voir. Les utilisateurs peuvent même enrichir leur liste de lecture depuis leur smartphone ou leur ordinateur portable avec Google Search

Les fonctionnalités HDMI 2.1 : 4K à 120fps, le taux de rafraîchissement variable (VRR), le mode de faible latence automatique (ALLM) et l’eARC

Sound-from-Picture Reality™ : Une nouvelle technologie alignant la position du son avec les images affichées à l’écran pour générer une expérience d’un réalisme unique

Commande vocale en mains libres : L’utilisateur pourra mettre la télécommande de côté et utiliser sa voix pour rechercher des divertissements, obtenir des réponses et contrôler la télévision et les appareils domestiques intelligents

Compatibilité enceinte connectée : L’utilisateur pourra diffuser et contrôler des vidéos depuis YouTube avec les haut-parleurs du Google Nest ou changer de chaîne ou de volume avec Google Assistant et les appareils compatibles avec Amazon Alexa

Fidèle à l’intention du réalisateur : Mode calibré Netflix offrant un contenu de qualité studio et IMAX Enhanced qui propose une image et un son remasterisés IMAX, ainsi que le mode IMAX Enhanced – entièrement optimisé pour la lecture de contenu cinématographique

Les nouveaux téléviseurs Sony Bravia XR en vidéos

Les prix et la disponibilité des produits seront annoncés prochainement.

Bravia XR Master 8K LED Z9J

Bravia XR Master OLED A90J

Bravia XR Master OLED A80J

Bravia XR 4K LED X95J

Bravia XR 4K LED X90J