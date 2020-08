Sony Bravia : un an d’abonnement au PlayStation Plus offert pour tout achat d’un téléviseur

Pour l’achat d’une télévision Sony Bravia éligible à l'opération gaming de la rentrée, le constructeur japonais va offrir aux 800 premiers participants un an d’abonnement au PlayStation Plus, un service d'abonnement premium.

Du 1er au 30 septembre prochain, en faisant l’acquisition d’un TV Sony Bravia KD43XH8505BAEP, KD49XH8505BAEP, KD49XH9505BAEP, KD55A8BAEP, KD55AG8BAEP, KD55AG9BAEP, KD55XH9005BAEP, KD55XH9096BAEP, KD55XH9505BAEP, KD65A8BAEP, KD65AG8BAEP, KD65AG9BAEP, KD65XH9005BAEP, KD65XH9096BAEP, KD65XH9505BAEP, KD75XH8096BAEP, KD75XH9096BAEP, KD75XH9505BAEP, KD75ZH8BAEP, KD77AG9BAEP, KD85XH8096BAEP, KD85XH9096BAEP, KD85XH9505BAEP, KD85ZG9BAEP ou KD85ZH8BAEP sur des sites marchands comme Amazon, Boulanger, Darty, Fnac ou Camara, les 800 premiers nouveaux possesseurs d’un produit de la firme nippone auront la chance d’obtenir un an d’abonnement au PlayStation Plus.

Voici les étapes détaillées pour bénéficier de cette offre spéciale pour la rentrée :

Sélectionner la vignette de l’offre et cliquez sur participer

Inscription en ligne obligatoire

S’identifier ou se créer un compte le cas échéant

Compléter le formulaire dédié à l’offre

Télécharger en ligne votre facture d’achat

Télécharger la photo de l’étiquette du code barre produit et numéro de série préalablement découpés du carton d’emballage

Télécharger également une copie de l’email de confirmation de commande ou une capture d’écran du récapitulatif de commande, sur lesquels apparaissent obligatoirement la référence du produit commandé

Valider le formulaire

Déposer son avis sur le produit en fin de parcours via le lien proposé

“La validation électronique du formulaire déclenchera l’émission d’un code de participation qui permettra de suivre l’avancée de la participation. Les heureux gagnants recevront leur code PlayStation Plus sous deux à trois semaines environ.”

Sony Bravia – “Perfect for PlayStation”

Après l’indication “Ready for PlayStation 5”, Sony dévoile le signalétique “Perfect for PlayStation” et annonce que la gamme de téléviseurs Sony Bravia a été développée pour apporter la meilleure expérience gaming sur les consoles de jeu PlayStation :