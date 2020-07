Sony Bravia : les téléviseurs XH90/92 4K et ZH8 8K sont optimisés pour la PS5

Créée en partenariat avec Sony Interactive Entertainment, la maison-mère Sony Corporation dévoile l'indication "Ready for PlayStation 5" pour les téléviseurs de la gamme Bravia qui sont compatibles avec la nouvelle console du constructeur japonais.

Les modèles de téléviseurs “Ready for PlayStation 5” de Sony permettent aux utilisateurs de profiter automatiquement d’une faible latence pour jouer sur PS5. Grâce au Bravia Game Mode, les utilisateurs peuvent aussi allumer simultanément le téléviseur et la PS5 à l’aide de la manette sans fil DualSense, ou encore utiliser uniquement la télécommande du téléviseur pour contrôler naturellement leur PS5. Dans l’immédiat, trois téléviseurs ont particulièrement été optimisés pour apporter la meilleure expérience sur la PS5 :

Les XH90/92 affichent les images des jeux dans une résolution allant jusqu’à 4K à 120fps avec un très faible retard d’affichage de 7,2ms

Le ZH8 est capable d’afficher des images 8K incroyablement détaillées ainsi que des images de jeu en résolution 4K à une cadence ultra fluide de 120fps (les spécifications varient en fonction des jeux)

Les téléviseurs Sony Bravia sont “Ready for PlayStation 5”

Les écrans 4K et 8K de Sony offrent de superbes images riches de couleurs éclatantes et d’un contraste saisissant grâce à l’intégration de processeurs X1 ultraperformants. De plus, le son puissant directement diffusé par le téléviseur crée une expérience visuelle très réaliste et captivante. Grâce aux technologies propriétaires de pointe de Sony, les utilisateurs peuvent se plonger au cœur d’un jeu transformé pour découvrir la révolution gaming sur PS5. De plus, Sony continuera, en collaboration avec SIE, de proposer une expérience de jeu ultime aux fans PlayStation du monde entier grâce à “One Sony”, une combinaison unique de créativité et de technologies entre les entités de Sony.