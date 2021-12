Sony avait envisagé de proposer son PlayStation Now sur mobile

Sony avait envisagé de proposer son PlayStation Now sur les appareils mobiles. Voilà qui aurait pu grandement impacter le marché.

Si vous avez une PlayStation chez vous, il y a de fortes chances que vous connaissiez le service de streaming de jeux de Sony, PlayStation Now. Ce service a été lancé il y a plusieurs années, mais il n’est aujourd’hui disponible que sur les consoles PlayStation de Sony ainsi que les PC. Cela étant dit, si l’on en croit un rapport de The Verge, des documents confidentiels utilisés durant le procès entre Epic et Apple ont révélé que Sony avait eu, à moment donné, l’intention de proposer ledit service sur les appareils mobiles.

La raison pour laquelle le sujet a été mentionné durant le procès est la suivante : la firme de Cupertino tentait d’expliquer ses plans concernant le lancement de son propre service d’abonnement, service qui fut par la suite connu sous le nom d’Apple Arcade, et, on ne sait trop comment, la marque à la pomme a eu vent des projets de Sony. Le temps a passé depuis lors, et le PlayStation Now n’est jamais arrivé sur d’autres plates-formes que les consoles PlayStation et les PC, mais il a été suggéré que Sony aurait finalement pu décider de ne pas vouloir d’un service en concurrence directe avec Apple.

Cela aurait pu être un bon moyen de satisfaire les fans de PlayStation de la première heure pour les encourager à acheter des consoles Sony pour pouvoir accéder au service.

Quoi qu’il en soit, étant donné les obstacles si nombreux à franchir mis en place par Apple pour pouvoir proposer une application de streaming de jeux vidéo sur la plate-forme de la marque à la pomme, c’est assez logique. Plus récemment, nous avions aussi entendu dire que Microsoft avait tenté de convaincre Apple d’autoriser ses services de streaming sur l’App Store en proposant l’exclusivité de certains titres Xbox, cet accord n’a finalement jamais abouti.