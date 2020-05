Sony annonce de nouveaux écouteurs true wireless, les WF-SP800N

Les écouteurs true wireless sont très populaires ces derniers temps. Les fabricants l'ont bien compris. Les modèles se comptent aujourd'hui par centaines. Sony est évidemment présent sur ce segment et la marque dévoile aujourd'hui une nouvelle référence.

Il y a aujourd’hui pléthore d’écouteurs true wireless. Il y en a pour tous les goûts, tous les besoins, et tous les budgets, évidemment. Sony est relativement agressif sur ce marché en multipliant les produits. La marque a déjà un certain nombre de références disponibles, comme les haut de gamme WF-1000XM3 ou l’entrée de gamme WF-XB700 mais si vous cherchez du milieu de gamme, voici aujourd’hui ce qu’il vous faut : les WF-SP800N.

Sony dévoile de nouveaux écouteurs true wireless

Sony vient de dévoiler sa toute dernière création en matière d’écouteurs true wireless. Il s’agit des WF-SP800N. À en juger par le tarif demandé, environ 200€, ces écouteurs se classent effectivement sur le segment du milieu de gamme. Cela ne les empêche pas de profiter de certaines fonctionnalités très intéressantes, qui devraient plaire notamment aux sportifs. Voici donc les caractéristiques les plus remarquables de ces nouveaux écouteurs.

Les WF-SP800N plairont aux sportifs

Tout d’abord, il faut savoir que les WF-SP800N sont certifiés IP55. Autrement dit, ils résisteront parfaitement à la sueur et autres (petites) éclaboussures. Parfaits donc pour une utilisation durant vos séances de sport. La réduction de bruit active est aussi de la partie. Pratique pour celles et ceux qui aiment s’isoler totalement pour profiter de leur musique, par exemple. Ou pour se concentrer, plus simplement. Les Sony WF-SP800N promettent aussi une autonomie très intéressante, jusqu’à 9 heures sur une seule charge avec la réduction de bruit activée et jusqu’à 13 heures sans. Et avec l’étui de rangement/charge qui les accompagne, vous pourrez profiter de 9 heures supplémentaires. Sachez pour terminer que ces WF-SP800N sont d’ores-et-déjà précommandables sur Amazon US. Ils devraient arriver très bientôt dans nos contrées, en noir, blanc ou bleu. Tous les détails sont à retrouver sur la page dédiée du site Sony France.