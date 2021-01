Sony Airpeak, le nouveau concurrent de DJI dans le marché des drones haut de gamme

Une première présentation du drone Airpeak de Sony.

Simple déclaration d’intention pour le marché des drones en novembre dernier, la marque Airpeak est désormais une réalité pour Sony avec un produit concret, le stade de simple prototype est déjà dépassé, qui devrait intriguer les professionnels comme les amateurs. Équipé de l’appareil photo numérique hybride plein format Alpha (α7S III dans le visuel promotionnel présent ci-dessous) du géant nippon, le drone Airpeak permet un tournage dynamique couplé à un vol précis et stable pour le plus grand bonheur des vidéastes créatifs, tout en ouvrant la voie à de nouvelles possibilités d’expression.

Avec Airpeak, Sony va contribuer à l’évolution des drones haut de gamme

Kenichiro Yoshida, président-directeur général de Sony Corporation : “Nous aimerions présenter un nouveau produit intégrant l’intelligence artificielle et la robotique, conçu pour les créateurs aventureux. Il s’agit de Airpeak. Airpeak permet aux créateurs de vidéos d’explorer de nouvelles frontières pour l’expression visuelle. Avec la caméra Alpha de Sony, il est possible de réaliser des prises de vue à des distances stables et dynamiques. Les créateurs ont un potentiel illimité pour capturer des images étonnantes depuis les airs. Airpeak transforme le ciel en un terrain de jeu créatif infini.”

Dans ce marché en pleine croissance qui voit le chinois DJI en être le leader dans l’immédiat avec les gammes Phantom et Mavic, la multinationale japonaise qui est active dans différents domaines tels que l’électronique, la téléphonie, l’informatique, le jeu vidéo, la musique, le cinéma et l’audiovisuel souhaite rapidement se placer comme un véritable concurrent de taille. Le Sony Airpeak ne dispose pas encore de prix, ni de date de sortie officielle.