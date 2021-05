Sony accusé de monopole quant à sa gestion des jeux sur le PlayStation Store

Les stores d'applications sont aujourd'hui très populaires. Une praticité très bienvenue pour les utilisateurs mais des monopoles qui font parfois grincer des dents...

Si les stores d’applications sont si populaires aujourd’hui, c’est parce qu’ils sont très pratiques au quotidien pour les utilisateurs, lesquels peuvent trouver et télécharger leurs applications ou jeux en toute simplicité. CEla étant dit, pour les éditeurs et développeurs desdits logiciels, la situation n’est pas forcément idyllique. Les monopoles font grincer des dents. Aujourd’hui, c’est Sony qui se retrouve accusé de monopole pour son PlayStation Store.

Sony accusé de monopole pour son PlayStation Store

Pour acheter un jeu PC, il y a énormément d’alternatives. Il y a les revendeurs de jeux physiques, tout d’abord, ainsi que les plates-formes numériques. Autant d’options permettant de répondre à toutes les préférences des joueurs. Ce qui a entraîné une vive dynamique sur ce marché, chacun voulant proposer la meilleure offre sur tel ou tel titre, pour toucher la commission mais aussi attirer toujours davantage de joueurs.

L’emportera-t-il face à la justice ?

C’est pour cette raison que Sony se retrouve actuellement face à une possible action en justice. Selon le dossier, Sony abuserait de son monopole avec son PlayStation Store. Selon les avocats qui ont déposé le dossier, en 2019, Sony avait mis fin à une pratique bien usitée chez les joueurs PlayStation : l’achat de codes de téléchargement tiers. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, ces codes étaient vendus par des revendeurs tiers comme GameStop ou Amazon.

Il était alors possible d’acheter le code chez l’un de ces revendeurs, de l’entrer sur votre console PlayStation et vous pouviez télécharger et installer ledit jeu. Cependant, avec la disparition de cette fonctionnalité, tous les achats de jeux numériques PlayStation ne peuvent plus être faits que via le PlayStation Store. Et c’est précisément ce qui, selon les avocats, a conduit Sony a proposé des prix “supraconcurrentiels”.

Selon le dossier, “le monopole de Sony lui permet de proposer des prix supraconcurrentiels pour les jeux PlayStation en version digitale, lesquels sont significativement plus onéreux que les mêmes versions physiques vendues sur un marché concurrentiel de vente physique, et significativement plus élevés qu’ils ne le seraient sur un marché concurrentiel de vente numérique.” Sony n’a pas encore commenté l’affaire, difficile, à ce stade, de savoir qui l’emportera.