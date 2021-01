Sony a trouvé l’utilisation parfaite pour ses écrans Crystal LED

Les technologies d'écran évoluent régulièrement, et assez rapidement. Aujourd'hui, cela tourne autour des dalles LED. Ses variantes sont nombreuses...

Sony est l’un des grands noms sur le marché des écrans. Le géant japonais est à la pointe de la technologie. Il y a plusieurs années, la marque dévoilait un écran Crystal LED, extrêmement prometteur mais encore loin de pouvoir rivaliser avec la technologie qui allait s’imposer alors, l’OLED. Où en est-on aujourd’hui ? Il semblerait que Sony ait trouvé un cas pratique absolument parfait pour ses dalles.

Sony annonce un cas pratique très intéressant pour ces dalles Crystal LED

La première fois que nous avons découvert les dalles Sony Crystal LED, c’était en 2012. Ces écrans étaient vraiment impressionnants mais encore loin de l’OLED. Depuis lors, Sony est revenu au CES avec des dalles Crystal LED assez semblables aux dalles MicroLED de Samsung, les mettant en avant comme un moyen de façonner d’énormes écrans pièce par pièce. Et les cadres de la marque n’avaient alors de cesse d’affirmer qu’ils développaient ces dalles pour d’autres cas d’utilisation.

Un écran d’arrière-plan parfait pour le cinéma

Aujourd’hui, en 2021, Sony semble avoir trouvé un cas pratique, justement, parfait pour ses dalles modulaires Crystal LED. Il s’agit en l’occurrence des écrans d’arrière-plan pour les plateaux de tournage virtuels, comme ceux utilisés sur le tournage de The Mandalorian.

La division dédiée aux écrans professionnels de Sony dévoilaient deux versions de ces dalles, les séries C et B, qui offrent respectivement un contraste de 1 000 000:1 et une luminosité de 1,800 cd/m2. Cette dernière a été développée avec Sony Pictures spécifiquement dans l’optique d’une utilisation comme fond d’écran dans un studio pour ne montrer aucun reflet tandis que la série C sera plus intéressante pour les salles d’exposition et autre. Ces dalles utilisent les mêmes solutions de traitement que les TV Sony avec la capacité de gérer le HDR, le 120 fps et les sources 3D notamment.

Pour l’heure, aucune information concernant le tarif de ces panneaux mais l’énorme écran 4K amené par Sony en démonstration au CES 2019 pour jouer à la PS4 coûtait à l’époque environ 800 000 $. Toujours est-il que le fait de trouver d’autres cas pratiques à cette technologie qui utilise des éléments LED ultrafins montés sur chaque couleur pour un contraste sans précédent pourrait rendre l’ensemble plus réaliste encore dans une configuration de home-cinéma.