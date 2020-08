Sony : 112,3 millions de PS4 dans le monde et un nouveau bénéfice record pour PlayStation

Malgré l'arrivée des nouvelles consoles d'ici la fin de l'année, la PS4 continue à se vendre, passant ainsi de 110,4 millions à 112,3 millions d'exemplaires vendus à travers le monde.

Si les ventes de hardware ont pas mal ralenti (moins de machines distribuées dans les boutiques si on compare à l’année dernière, seulement 1,9 million de PS4), le confinement a fait exploser les ventes de jeux (91 millions copies ont trouvé preneur contre 42,9 millions l’an dernier sur la même période, 18,5 millions sont des exclusivités first-party) et d’abonnements (44,9 millions d’abonnés au PlayStation Plus contre 41,5 millions au trimestre précédent, 113 millions de joueurs actifs sur le PlayStation Network) permettant à la branche jeu vidéo de la société japonaise Sony Corporation de réaliser un chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’euros, une première en dehors des périodes de fêtes, et un bénéfice opérationnel historique de 992 millions d’euros sur un seul trimestre.

Les nouveaux chiffres clés de Sony Interactive Entertainment

Les ventes de jeux en boîtes représentent 303 millions d’euros

Les ventes de jeux en téléchargement représentent 1,18 milliard d’euros

Les ventes de contenus additionnels représentent 1,97 milliard d’euros

Les ventes de services (PlayStation Plus, PlayStation Now) représentent 747 millions d’euros

Les ventes de matériel (PS4, PS VR, accessoires) représentent 644 millions d’euros

74% des ventes de jeux PS4 ont eu lieu sur le PlayStation Store

Les plans de Sony pour la PS5

Alors les usines sont désormais concentrées sur la production de masse de la PS5, ce qui va encore accélérer la chute des ventes de la PS4 qui ne pourra jamais rattraper celles de la PS2 (157,68 d’exemplaires vendus), le constructeur nippon Sony anticipe d’ores et déjà un chiffre d’affaires historique de 20 milliards d’euros et un bénéfice opérationnel de 1,9 milliard d’euros (un peu moins bien qu’il y a deux ans) pour son nouvel exercice fiscal. Bien que la pandémie de Covid-19 cause des problèmes dans l’industrie vidéoludique, la PS5 devrait être la première console de salon de la firme a effectuer un lancement sans perte annuelle. Son prix sera évidemment un facteur important, surtout face à la Xbox Series X de Microsoft, mais Sony est déterminé à “améliorer et étendre l’engagement des utilisateurs” pour le lancement de la nouvelle PlayStation.