Sonos travaillerait sur une enceinte capable de diffuser dans presque toutes les directions

Si l’on en croit un article de The Verge, Sonos travaillerait actuellement sur une nouvelle enceinte haut de gamme qui prendra un nouveau virage par rapport aux modèles existants. Le site américain rapporte avoir vu des images d’un prototype d’enceinte répondant au nom de code Optimo 2. Si celui-ci conserve son design, l’enceinte offrira un châssis à double angle et pourra diffuser le son dans presque toutes les directions, y compris vers le haut.

Toujours selon les images en question, l’ensemble serait aussi gros que la Sonos Five, vieux modèle haut de gamme lancé en 2015 qui a eu droit à une mise à jour l’année dernière. Lorsque viendra le moment de sa commercialisation, elle serait proposée en noir ou blanc.

Avec bien davantage de RAM et de mémoire flash

Selon les sources de The Verge, cette enceinte Optimo 2 disposerait de deux fois plus de RAM et huit fois plus de mémoire flash que ses prédécesseurs, ce qui pourrait indiquer la volonté de Sonos de la supporter pendant plusieurs années en lui proposant moult mises à jour logicielles – et d’accueillir son futur assistant vocal ? -. L’enceinte disposera aussi de la connectivité Wi-Fi et Bluetooth, cette dernière n’étant actuellement proposée que sur les enceintes portables de la marque. Sonos envisagerait par ailleurs d’ajouter la compatibilité de la lecture via USB-C. Bien que la Five dispose de cette fonctionnalité, elle le fait via une prise classique jack 3,5 mm, pas via un port USB-C.

Un vrai successeur à la Sonos Five ?

À en juger par les fonctionnalités que cette enceinte pourrait avoir, il est fort possible que l’Optimo 2 puisse être la successeure de la Five. Le site américain explique par ailleurs qu’il ne s’agit là que de l’une des trois nouvelles enceintes Sonos en développement, les autres répondant aux noms de code Optimo 1 et 1 SL. Ces deux autres modèles seraient plus petits, et le “SL” serait le synonyme de “speechless”. Autrement dit, cette variante serait dépourvue de microphone et donc de commande vocale.

Sonos n’a encore rien confirmé de ces rumeurs. Contactée sur le sujet, nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article si nous avons d’autres informations.