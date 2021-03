Sonos Roam, une nouvelle enceinte portable officialisée

Les enceintes portables sont aujourd'hui largement démocratisées. Intelligentes ou non, plus ou moins évoluées, on les retrouve un peu partout, surtout chez les jeunes. Parfaites pour profiter de sa musique à plusieurs.

Le marché des enceintes portables est aujourd’hui très bien fourni. Les marques se comptent par dizaines, les références par centaines. Et il y en a logiquement pour tous les goûts et tous les budgets. Avec des fonctionnalités plus ou moins évoluées. Sonos officialise aujourd’hui un nouveau modèle, la Sonos Roam. Présentation.

Sonos annonce la Sonos Roam,

En ce qui concerne la lecture audio sans fil, Sonos est une marque à laquelle on pense assez naturellement. En vérité, l’entreprise s’est même fait un nom en proposant au grand public un moyen de diffuser sa musique sans fil depuis divers services de streaming, comme Spotify. Cela étant dit, si vous êtes à la recherche d’une enceinte vraiment portable, Sonos pourrait avoir ce qu’il vous faut.

une enceinte portable sans fil très complète

La marque vient en effet de dévoiler sa toute dernière création, la Sonos Roam. Et comme vous pouvez le voir dans la photo ci-dessus, cette enceinte a été pensée et conçue dans la même veine que la plupart des enceintes Bluetooth portable, étant ainsi relativement petite et compacte pour loger facilement dans un sac. L’appareil est compatible avec le WiFi et le Bluetooth. Autrement dit, la Sonos Roam s’utilisera parfaitement tant à la maison que durant vos déplacements.

Et comme c’est devenu courant sur les enceintes Sonos, la Sonos Roam permet le streaming direct depuis de nombreux services existants. L’appareil est aussi compatible avec divers assistants numériques vocaux et prend aussi en charge le AirPlay 2 pour les utilisateurs iOS. L’enceinte Roam offre une autonomie de 10 heures en lecture et elle est certifiée IP67, ce qui signifie qu’elle pourra encaisser un peu d’eau et de poussière. Parfait pour une sortie camping ou randonnée.

La Sonos Roam sera disponible à partir du 20 avril, elle sera proposée au tarif public de 179 €. À noter, un charger magnétique sans fil sera aussi vendu séparément, au cas où cela vous intéresserait. Un pack comprenant l’enceinte est le chargeur est actuellement référencé à 228 €.