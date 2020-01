Sonos : finalement, l’ensemble des produits continueront de bénéficier du support technique

Revirement de situation pour les possesseurs d'enceintes Sonos qui craignaient que leurs appareils ne se transforment en presse-papier aussi volumineux qu'onéreux. Une lettre du président vient éclaircir ce basculement.

Sonos est sous les feux des projecteurs et confronté la colère des utilisateurs de ses produits depuis que la marque a annoncé il y a quelques jours la fin de support pour de vieux modèles d’enceintes en mai prochain. Finalement, il n’en sera rien, comme le fait savoir directement son président-directeur général, Patrick Spence, dans une lettre à ses clients. Sonos a joué un jeu dangereux : marques très connue, elle jouait sa réputation en espérant en contrepartie obtenir des clients de nouveaux achats, optant pour des modèles plus récents. Au départ, il s’agissait pour la marque d’arrêter le développement de mises à jour logicielles pour d’anciens produits : les Zone Players originaux, les Connect et Connect:Amp, la première génération de Play:5, la CR200 et le Bridge. Selon Sonos, cela s’expliquait par les limitations techniques de ces appareils : “Depuis le lancement de nos premiers produits, la technologie a évolué à un rythme exponentiel. Cela étant dit, nous sommes aujourd’hui arrivés à un point où certains de nos plus vieux appareils ont atteint leurs limites techniques en terme de mémoire et de puissance de traitement.”

De plates excuses

Cela n’a pas convaincu les utilisateurs, d’autant plus que l’américain promettait un tarif préférentiel de -30% pour chaque produit remplacé, un stratagème perçu comme une incitation à la consommation. Dans une lettre publiée sur le site officiel de Sonos, le P.-D.G. présente ses excuses aux clients froissés et les assure que “le mois de mai prochain, quand nous mettrons fin aux nouvelles mises à jour de nos produits existants, ils continueront à fonctionner comme ils le font aujourd’hui. Nous ne les “briquons“ pas, nous ne les forçons pas à devenir obsolètes, et nous n’enlevons rien.” Le président assure également que l’entreprise travaille à concevoir une façon pour les appareils modernes et anciens de la marque de fonctionner dans un même milieu tout en étant indépendants, les deux générations pouvant être incompatibles.

Achetez à votre rythme

La seconde partie du message informe les clients que Sonos souhaite toujours les voir utiliser ses produits dernier-cri et se réjouir des technologies embarquées, mais qu’ils doivent le faire lorsqu’ils le décident “et non parce qu’ils se sentent obligés de le faire.” Enfin, Sonos “espère que vous pardonnerez [son] faux pas et [qu’ils] gagneront votre confiance.“