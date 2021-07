Sonic the Hedgehog : une annonce prématurée pour le prochain jeu majeur de la saga

Une révélation sommaire qui n'est pas si anodine pour le nouveau Sonic.

Sans nom officiel, malgré un Sonic Rangers qui revient avec insistance suite à une possible erreur de Sega, et un teaser qui ne dévoile rien d’incroyable, le nouveau Sonic orienté action pour 2022 n’arrive pas à créer une certaine euphorie chez les fans pour le moment. Et cela n’est pas difficile à comprendre vu la récente prise de parole du directeur de la Sonic Team, filiale de l’éditeur japonais Sega, qui n’est autre que Takashi Iizuka : “Nous n’avons pas annoncé de nouveau jeu depuis Sonic Forces, et cela a amené quelques fans à s’inquiéter. C’était sans doute un peu prématuré, mais je voulais au moins profiter du trentième anniversaire pour annoncer qu’un tout nouveau titre de la licence était en développement.”

Un logo bien mystérieux pour le nouveau Sonic

Si les fans essayent de percer le mystère autour du symbole qui apparaît à la fin du teaser du nouveau Sonic, Takashi Iizuka voit cela comme une perte de temps car des informations plus précises seront dévoilées d’ici les prochains mois : “C’est quelque chose de symbolique qui apparait dans le jeu, mais sa signification est encore secrète. Cependant, je peux vous dire qu’il faut plus que de la déduction pour comprendre son sens, et nous communiquerons de nouveaux détails à ce sujet un peu plus tard, et nous vous remercions pour votre patience.“